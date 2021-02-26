У Львові продовжують проводити планові та аварійні ремонти електромереж. Тож 1 березня у деяких будинках Франківського та Шевченківського районів вимикатимуть світло.

Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00. Цікаво У Львові розпочався перший етап вакцинації від коронавірусу: фото Де не буде світла у Франківському районі з 9:00 до 17:00 вулиця Айвазовського – будинки № 1, 1Б, 3, 3B, 3А, 5, 5А, 5Б, 5В, 7, 7А, 9, 9А, 11, 11А, 11Б;

вулиця Веделя – будинки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

вулиця Жемчужника – будинки № 1, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 15А, 17;

вулиця Кобилиці – будинки № 27, 29, 38, 40;

вулиця Музики – будинки № 4, 46Б, 48, 50А, 52А, 54. Де не буде світла у Шевченківському районі з 9:00 до 17:00 вулиця Жовківська – будинки № 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 9А, 13;

вулиця Прилбицька – будинки № 4А, 14А;

вулиця Сосенка – будинок № 30;

вулиця Стрімка – будинки № 2, 2А, 2Ц, 3, 4, 5, 6, 7;

вулиця Хмельницького – будинки № 72, 74, 105, 105А, 109А, 113;

вулиця Шкільна – будинки № 6, 8. Зверніть увагу! Інформацію про інші планові та аварійні відключення світла у Львові можна дізнатись на сайті "Львівобленерго".