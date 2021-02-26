"Львівобленерго" ремонтуватиме електромережі: де не буде світла 1 березня

26 лютого 2021 , 12:48
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Джерело:

"Львівобленерго"

У Львові продовжують проводити планові та аварійні ремонти електромереж. Тож 1 березня у деяких будинках Франківського та Шевченківського районів вимикатимуть світло.

Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.

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Де не буде світла у Франківському районі з 9:00 до 17:00

  • вулиця Айвазовського – будинки № 1, 1Б, 3, 3B, 3А, 5, 5А, 5Б, 5В, 7, 7А, 9, 9А, 11, 11А, 11Б;
  • вулиця Веделя – будинки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
  • вулиця Жемчужника – будинки № 1, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 15А, 17;
  • вулиця Кобилиці – будинки № 27, 29, 38, 40;
  • вулиця Музики – будинки № 4, 46Б, 48, 50А, 52А, 54.

Де не буде світла у Шевченківському районі з 9:00 до 17:00

  • вулиця Жовківська – будинки № 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 9А, 13;
  • вулиця Прилбицька – будинки № 4А, 14А;
  • вулиця Сосенка – будинок № 30;
  • вулиця Стрімка – будинки № 2, 2А, 2Ц, 3, 4, 5, 6, 7;
  • вулиця Хмельницького – будинки № 72, 74, 105, 105А, 109А, 113;
  • вулиця Шкільна – будинки № 6, 8.
Зверніть увагу! Інформацію про інші планові та аварійні відключення світла у Львові можна дізнатись на сайті "Львівобленерго".