У Львові ремонтують водопровід: де не буде води 10 лютого

У Львові трапився прорив водопроводу на вулиці Франка. Тож на час проведення ремонтних робіт на низці вулиць 10 лютого вимкнуть воду.
Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулиці Івана Франка. Водопостачання планують відновити до 20:00.
До теми У Львові прорвало водопровід: вулицю Франка перекрили для руху транспорту
Де у Львові не буде води з 10:00 до 20:00
Зверніть увагу!
- вулиця Гнатюка – всі будинки;
- вулиця Винниченка – всі будинки;
- вулиця Галицька – всі будинки;
- площа Григоренка – всі будинки;
- вулиця Герцена – всі будинки;
- вулиця Донцова – всі будинки;
- вулиця Князя Романа – всі будинки;
- вулиця Ковжуна – всі будинки;
- вулиця Костюшка – всі будинки;
- вулиця Курбаса – всі будинки;
- вулиця Ліста – всі будинки;
- вулиця Левицького – всі будинки;
- вулиця Менцинського – всі будинки;
- вулиця Михальчука – всі будинки;
- вулиця Нижанківського – всі будинки;
- вулиця Парфановичів – всі будинки;
- вулиця Поповича – всі будинки;
- проїзд Крива Липа – всі будинки;
- вулиця Руданського – всі будинки;
- вулиця Руська – всі будинки;
- вулиця Саксаганського – всі будинки;
- проспект Свободи – всі будинки;
- вулиця Тиктора – всі будинки;
- вулиця Торгова – всі будинки;
- вулиця Фредра – всі будинки;
- вулиця Фурманська – всі будинки;
- вулиця Чайковського – всі будинки;
- проспект Шевченка – всі будинки;
- вулиця Данила Галицького – всі будинки;
- вулиця Городоцька – будинки № 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 51;
- вулиця Дорошенка – будинки № 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37;
- вулиця Замарстинівська – будинки № 1, 3, 5, 8, 10, 11а, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26гу, 28, 30, 34, 36;
- вулиця Зелена – будинки № 1, 2, 3, 4, 5, 5д, 5ц, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57а, 57гу, 57, 58, 60, 61, 69, 69а, 70, 72, 73, 77, 78, 82, 83, 84, 85;
- вулиця Личаківська – будинки № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21а, 21, 22, 23, 24, 24а, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 33а, 34, 36, 37а, 37, 38, 39, 39а, 41, 41а, 43, 45, 47;
- вулиця Франка – будинки №2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79;
- вулиця Хмельницького – будинки №1, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 27а, 28а, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 73.
Після закінчення проведення ремонтних робіт проводитимуть промивку вуличної водопровідної мережі. Тож у цей час можливе тимчасове забруднення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок водопроводу.