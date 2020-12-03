Celentano Ristorante став першим закладом у Львові, який скасував штраф за порушення карантину вихідного дня. Галицький райсуд Львова 30 листопада відмовився штрафувати ресторан.

У перший день карантину вихідного дня, 14 листопада, правоохоронці склали протокол на адміністраторку закладу. Проте суд закрив справу про порушення рестораном карантину через відсутність складу злочину. Про це повідомив ZAXID.NET.

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Як на ресторан склали протокол про порушення карантину

У перший день карантину вихідного дня, 14 листопада, Celentano Ristorante продовжував приймати відвідувачів.

Проте до закладу прийшли поліцейські. Вони склали адмінпротокол про порушення карантину вихідного дня на адміністраторку ресторану.

Засновник мережі піцерій Марк Зархін зазначив, що Celentano Ristorante на площі Ринок став першим закладом у місті, на який склали протокол у той день.

Як відбувався суд

Згідно з постановою Галицького райсуду Львова, правоохоронці склали протокол на адміністраторку ресторану. Проте на судове засідання вона не прийшла. натомість адміністраторка надала свої письмові пояснення.

Жінка розповіла, що вона є лише найманою працівницею, тому не може визначати, коли заклад працює, а коли – ні. Адміністраторка додала, що протокол на неї склали з порушеннями. Саме тому вона попросила суд закрити справу.

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Який вирок виніс суд

Суддя Олег Юрків, який розглядав справу зазначив, що у протоколі, складеному на адміністраторку Celentano Ristorante, не вказано, яку саме статтю закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" порушила жінка .

закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" . Також в адмінпротоколі не було даних про свідків правопорушення, їхніх письмових пояснень та будь-яких інших доказів.

правопорушення, їхніх письмових пояснень та будь-яких інших доказів. Юрків також погодився з тим, що адміністраторка є найманою працівницею . Тому вона не може відповідати за порушення карантину вихідного дня.

. Тому вона не може відповідати за порушення карантину вихідного дня. Цікаво, що за таке правопорушення їй загрожувало від 17 до 34 тисяч гривень штрафу.

штрафу. Суддя, дослідивши усі матеріали справи, закрив провадження через відсутність складу адмінправопорушення.

через відсутність складу адмінправопорушення. Проте на рішення суду ще можна подати апеляцію.

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