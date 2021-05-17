У Львові на території колишнього ресторану трапилась масштабна пожежа: фото і відео

У Львові 17 травня трапилась масштабна пожежа на території колишнього ресторану "Старий маяк". Внаслідок займання вогонь вщент знищив дерев'яну альтанку.
Пожежа виникла о 15:16 на вулиці Пулюя, 29. Наразі правоохоронці намагаються встановити причини виникнення займання.
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У ресторані "Старий маяк" трапилась пожежа
- О 15:16 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу в будинку №29 на вулиці Пулюя.
- На території колишнього ресторану "Старий маяк" загорілась альтанка.
- До ліквідації займання залучили одну пожежну машину.
- Рятувальники локалізували пожежу о 15:26, а повністю подолати полум'я вдалось о 15:30.
- Вогонь вщент знищив дерев'яну альтанку.
- Проте, на щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
- Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення займання.
Дивіться відео пожежі на вулиці Пулюя у Львові:
Зверніть увагу! У Львові 10 травня трапилась масштабна пожежа у багатоповерхівці на вулиці Виговського. Рятувальники евакуювали мешканців через вікна. У будинку відімкнули воду, світло та газ. Фахівці заявили, що ймовірною причиною виникнення займання міг бути вибух батареї електросамоката.
Пожежа виникла о 15:16 / Фото ДСНС Львівщини
Внаслідок займання альтанка згоріла вщент / Фото ДСНС Львівщини
Правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі / Фото ДСНС Львівщини