У Львові на території колишнього ресторану трапилась масштабна пожежа: фото і відео

17 травня 2021 , 14:19
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Джерело:

ДСНС Львівщини

У Львові 17 травня трапилась масштабна пожежа на території колишнього ресторану "Старий маяк". Внаслідок займання вогонь вщент знищив дерев'яну альтанку.

Пожежа виникла о 15:16 на вулиці Пулюя, 29. Наразі правоохоронці намагаються встановити причини виникнення займання.

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У ресторані "Старий маяк" трапилась пожежа

  • О 15:16 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу в будинку №29 на вулиці Пулюя.
  • На території колишнього ресторану "Старий маяк" загорілась альтанка.
  • До ліквідації займання залучили одну пожежну машину.
  • Рятувальники локалізували пожежу о 15:26, а повністю подолати полум'я вдалось о 15:30.
  • Вогонь вщент знищив дерев'яну альтанку.
  • Проте, на щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
  • Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення займання.

Дивіться відео пожежі на вулиці Пулюя у Львові:

 

Зверніть увагу! У Львові 10 травня трапилась масштабна пожежа у багатоповерхівці на вулиці Виговського. Рятувальники евакуювали мешканців через вікна. У будинку відімкнули воду, світло та газ. Фахівці заявили, що ймовірною причиною виникнення займання міг бути вибух батареї електросамоката.


Пожежа виникла о 15:16 / Фото ДСНС Львівщини


Внаслідок займання альтанка згоріла вщент / Фото ДСНС Львівщини


Правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі / Фото ДСНС Львівщини

Автор: Ольга Котів