У Львові на території колишнього ресторану трапилась масштабна пожежа: фото і відео

У Львові 17 травня трапилась масштабна пожежа на території колишнього ресторану "Старий маяк". Внаслідок займання вогонь вщент знищив дерев'яну альтанку.

Пожежа виникла о 15:16 на вулиці Пулюя, 29. Наразі правоохоронці намагаються встановити причини виникнення займання.

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У ресторані "Старий маяк" трапилась пожежа

О 15:16 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу в будинку №29 на вулиці Пулюя.

На території колишнього ресторану "Старий маяк" загорілась альтанка.

До ліквідації займання залучили одну пожежну машину.

Рятувальники локалізували пожежу о 15:26, а повністю подолати полум'я вдалось о 15:30.

Вогонь вщент знищив дерев'яну альтанку.

Проте, на щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення займання.

Дивіться відео пожежі на вулиці Пулюя у Львові:



Пожежа виникла о 15:16 / Фото ДСНС Львівщини



Внаслідок займання альтанка згоріла вщент / Фото ДСНС Львівщини



Правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі / Фото ДСНС Львівщини