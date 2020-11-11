У Львові 11 листопада ресторатори й представники готельної, спортивної та розважальної сфер міста та області вийшли на мирну акцію протесту під стіни ЛОДА. Вони протестують проти введення карантину вихідного дня.

У більшості великих міст України акція протесту #МаюПравоПрацювати розпочалась близько 10 години ранку. У Львові під стінами облдержадміністрації зібрались понад півтисячі учасників. Про це повідомив ZAXID.NET.

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Як відбувається акція протесту #МаюПравоПрацювати

Представники ресторанного, готельного та спортивного бізнесу прийшли під стіни ЛОДА у своєму професійному одязі. У руках вони тримають плакати з такими написами:

"Ні поліцейському свавіллю! Мораторій на перевірки!";

"Ви – наш вирок";

"Досить знущатись";

"Без бізнесу немає економіки";

"Не закривайте! Працюють люди";

"Ресторанний бізнес – це мільйон годувальників».

Підприємці, які працюють у готельно-ресторанній та торговій сферах, вважають, що карантин вихідного дня, який планує запровадити уряд через пандемію коронавірусу, знищить їхній бізнес.

Учасники мітингу хочуть донести владі, що недопустимо вводити такі "дискримінаційні обмеження галузі громадського харчування".

Дивіться фото акції протесту під стінами ЛОДА / Фото "Львівський портал"

На акцію протесту прийшов мер Львова

На акцію протесту також прийшов мер Львова Андрій Садовий, щоб підтримати місцевих підприємців. Він подякував усім власникам великих та малих бізнесів за те, що вони допомогли львівським лікарням на 60 мільйонів гривень.

Ми були, є і будемо разом з вами. Жодного дурного рішення місто приймати не буде. Якщо людина зайде в кафе, де зайняті 2 – 3 столики, про який локдаун можна говорити,

– заявив Садовий.

Дивіться відео виступу Садового на акції протесту #МаюПравоПрацювати:

Що вимагають учасники акції протесту #МаюПравоПрацювати