У Львові на ринку мікроавтобус збив пенсіонерку: жінка у лікарні – фото
На одному з львівських ринків 8 грудня мікроавтобус Renault Master збив пенсіонерку. 85-річна жінка травмувалась, тому медики забрали її до лікарні.
Аварія трапилась близько 10:30. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як мікроавтобус наїхав на пенсіонерку
- ДТП трапилась близько 10:30 на одному з ринків у Сихівському районі Львова.
- За кермом мікроавтобуса Renault Master перебував 30-річний житель Самбірського району.
- Він не помітив 85-річну пенсіонерку та збив її.
- Жінка отримала травми, тому медики швидкої допомоги відвезли її до лікарні.
Що загрожує винному в ДТП
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці встановлюють усі причини та обставини події.
Мікроавтобус збив жінку на ринку близько 10:30 / Фото поліції Львівщини
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