На одному з львівських ринків 8 грудня мікроавтобус Renault Master збив пенсіонерку. 85-річна жінка травмувалась, тому медики забрали її до лікарні.

Аварія трапилась близько 10:30. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини. Цікаво На Львівщині озброєні чоловіки двічі пограбували пенсіонерку: фото Як мікроавтобус наїхав на пенсіонерку ДТП трапилась близько 10:30 на одному з ринків у Сихівському районі Львова.

За кермом мікроавтобуса Renault Master перебував 30-річний житель Самбірського району.

Він не помітив 85-річну пенсіонерку та збив її.

Жінка отримала травми, тому медики швидкої допомоги відвезли її до лікарні. Що загрожує винному в ДТП Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років. Наразі правоохоронці встановлюють усі причини та обставини події.

Мікроавтобус збив жінку на ринку близько 10:30 / Фото поліції Львівщини