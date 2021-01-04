У переддень Різдва, 6 січня, люди, які через певні життєві обставини не мають змоги відчути атмосферу свята у родинному колі, зможуть спільно покуштувати традиційні різдвяні страви в УКУ. Своєю чергою, на Різдво, 7 січня, для нужденних організують святкові різдвяні обіди на площі біля Порохової вежі.

Святкові обіди для бездомних, малозабезпечених та літніх людей організовують Центр обліку та нічного перебування бездомних осіб, Український католицький університет, Спільнота Святого Егідія та Спільнота взаємодопомоги "Оселя". Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

Цікаво Львівським працівникам освіти виплатять по 10 тисяч гривень матеріальної допомоги: що відомо

Святкова вечеря в переддень Різдва

Працівники Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб 6 січня о 17:00 накриють святковий стіл для людей, які отримують послуги у цій установі. Так, 50 людей, які через різні життєві обставини не мають помешкання, зможуть спільно покуштувати традиційні українські страви.

Різдвяна вечеря, як і щороку, складатиметься з традиційних для українського столу страв. Це кутя, смажена риба, вареники, пампушки. В організації вечері традиційно допомагають благодійники та підприємці, за що в установі їм дуже вдячні,

– повідомив керівник управління соціального захисту ЛМР Ігор Кобрин.

Кобрин додав, що різдвяна вечеря у Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб відбудеться уже 12 рік поспіль. Вона розпочнеться, традиційно, зі спільної молитви.

Також 6 січня працівники та студенти Українського католицького університету організовують благодійну ініціативу "Вифлеємська гостина" для 100 нужденних та самотніх людей. Організатори "Вифлеємської гостини 2021" – деканат з душпастирських справ спільно з деканатом студентського життя УКУ.

Щороку святкова вечеря відбувалась в одному із корпусів УКУ на вулиці Хуторівка. Проте у цьому році, задля дотримання усіх карантинних норм, організатори перенесли гостину в трапезну УКУ на вулиці Козельницькій. Святкування розпочнеться о 13:30 зі святкового богослужіння в університетському храмі святої Софії - Премудрості Божої.

Святкова вечеря на Різдво

Щороку Спільнота Святого Егідія в день Різдва, 7 січня, організовує великий різдвяний обід для бездомних, малозабезпечених і літніх людей.

У 2021 році святкування організують на вулиці з дотриманням усіх карантинних норм. Так, святкове частування відбуватиметься на площі біля Порохової вежі та на території церкви Покрови Пресвятої Богородиці, що розташована на вулиці Личаківській. Святкування розпочнеться 10:00.

Також ГО "Спільнота взаємодопомоги "Оселя" організовує акцію "Різдвяний Святвечір". Вона відбудеться під час щочетвергової роздачі їжі о 14:00 у сквері біля Порохової вежі. Тут для 250 нужденних приготують гарячий суп та вручать святкові пакунки з їжею.