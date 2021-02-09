У Львові на розбудову Музею народної архітектури та побуту витратять 18 мільйонів гривень: фото
У Львові міське управління культури планує інвестувати в розбудову Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького 18 мільйонів гривень. Зокрема гроші скерують на будівництво інформаційно-освітнього центру та адміністративного корпусу для музею.
Джерело:Львівська міськрада
Музей народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького розташований на вулиці Чернеча Гора, 1. Міська влада планує його розширювати.
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Що побудують у музеї народної архітектури та побуту
У Музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького працюють над розвитком інфраструктури. При вході на його територію побудують інформаційно-освітній центр. Він стане обличчям музею, адже буде першою спорудою, яку бачитимуть відвідувачі. У центрі створять місця для творчої й наукової діяльності та приміщення для адмінперсоналу. Там розмістять конференц-зали, лекторії і спеціально облаштовану виставкову площу. Саме через інформаційно-освітній центр відвідувачі потраплятимуть в музей.
Тут раніше проводила роботи підрядна організація "Будкомінвестиція". Проте з нею угоди розірвали. Відтак міське управління культури обрало нового підрядника, який зараз працює над будівництвом центру – ТОВ "Бізнес-вектор ДК".
Всього на розбудову музею планують скерувати 18 мільйонів гривень:
- на будівництво інформаційно-освітнього центру – 17 мільйонів гривень;
- на будівництво адміністративного приміщення – 1 мільйон гривень.
На розбудову музею архітектури скерують 18 мільйонів гривень / Фото ЛМР
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