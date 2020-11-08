У центрі Львова 8 листопада група людей з національною символікою Білорусі розгорнули великий біло-червоно-білий національний прапор. Як розповіли самі учасники акції, вони є громадянами Білорусі, але були змушені поїхати з рідної країни.

Великий національний прапор Білорусі розгорнули просто в центрі Львова – біля пам'ятника Тарасові Шевченкові на проспекті Свободи. Про це повідомила журналістка 24 каналу.

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Львів'яни таку акцію сприйняли здебільшого позитивно або ж просто нейтрально. Частина людей просто проходили повз, озираючись на це дійство. Дехто зупинявся, щоб зробити фото чи зняти відео.

Та були й такі люди, які радісно сприйняли це. Вони підтримували молодь, що розгорнула біло-червоно-білий прапор – символ масових протестів у Білорусі.

Як розповіли журналістці 24 каналу самі учасники акції, вони є громадянами Білорусі. Та через складну й нестабільну політичну ситуацію в їхній країні змушені були виїхати.

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У Львові розгорнули національний прапор Білорусі / Фото 24 каналу (Юлія Ріпак)