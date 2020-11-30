У Львові розгорнуть додаткові ліжка для хворих на коронавірус
У Львівському центрі легеневого здоров'я з січня 2021 року планують розгорнути додаткові місця для хворих на коронавірус. Після закінчення реконструкції кисневої системи у медзакладі облаштують 220 ліжок для пацієнтів з COVID-19.
Наразі у Центрі легеневого здоров'я проводять реконструкцію кисневої системи. З січня тут планують встановлювати по 50 ліжок, допоки у медзакладі не буде 200 – 220 місць для пацієнтів з коронавірусом. Про це повідомив ZAXID.NET.
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Коли у медзакладі з'являться нові ліжка для хворих на коронавірус
Зараз ми проводимо реконструкцію усієї кисневої системи у нашій лікарні, щоб ми могли поставити ще один газифікатор. Майданчик для нього вже готовий, ми чекаємо на обладнання. Ми встановлюємо газифікатор і тоді зможемо розгорнути ще 200 – 220 ліжок для пацієнтів з Covid-19 та його ускладненнями,
– розповів гендиректор центру Любомир Рак.
Підготовчі роботи планують завершити до кінця грудня. Так, з січня у медзакладі розгортатимуть по 40 – 50 додаткових ліжок.
Рак додав, що персонал Центру легеневого здоров'я готовий до прийому більшої кількості хворих на коронавірус, але тут бракує медсестер.
Наразі у реанімаційному відділенні медзакладу є 12 ліжок для важких хворих, які постійно заповнені. 10 пацієнтів з коронавірусом постійно перебувають на апаратах ШВЛ.
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