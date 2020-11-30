У Львівському центрі легеневого здоров'я з січня 2021 року планують розгорнути додаткові місця для хворих на коронавірус. Після закінчення реконструкції кисневої системи у медзакладі облаштують 220 ліжок для пацієнтів з COVID-19.

Наразі у Центрі легеневого здоров'я проводять реконструкцію кисневої системи. З січня тут планують встановлювати по 50 ліжок, допоки у медзакладі не буде 200 – 220 місць для пацієнтів з коронавірусом. Про це повідомив ZAXID.NET.

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Коли у медзакладі з'являться нові ліжка для хворих на коронавірус

Зараз ми проводимо реконструкцію усієї кисневої системи у нашій лікарні, щоб ми могли поставити ще один газифікатор. Майданчик для нього вже готовий, ми чекаємо на обладнання. Ми встановлюємо газифікатор і тоді зможемо розгорнути ще 200 – 220 ліжок для пацієнтів з Covid-19 та його ускладненнями,

– розповів гендиректор центру Любомир Рак.

Підготовчі роботи планують завершити до кінця грудня. Так, з січня у медзакладі розгортатимуть по 40 – 50 додаткових ліжок.

Рак додав, що персонал Центру легеневого здоров'я готовий до прийому більшої кількості хворих на коронавірус, але тут бракує медсестер.

Наразі у реанімаційному відділенні медзакладу є 12 ліжок для важких хворих, які постійно заповнені. 10 пацієнтів з коронавірусом постійно перебувають на апаратах ШВЛ.

Зверніть увагу! З початку пандемії коронавірусу у Львові та області підтвердили понад 46 тисяч випадків інфікування COVID-19. На жаль, 1,2 тисячі пацієнтів померли, але понад 29 тисяч людей одужали. За добу, 29 листопада, на Львівщині виявили 442 нових хворих, серед них 215 львів'ян.