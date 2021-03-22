У Восьмій міській клінічній лікарні Львова протягом наступних 10 днів розгорнуть ще одне відділення для хворих на COVID-19. У медзакладі додадуть 40 ліжок з киснем та 30 місць у реанімації.

Таким чином місто отримає одну з найбільших лікарень на заході України для хворих на коронавірус – 420 ліжок.

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Мер Андрій Садовий наголосив, що персонал медичного закладу дуже швидко ухвалює важливі рішення. Адже "життя людей – понад усе".

Хочу сказати окреме дякую Львівському університетові життєдіяльності. У ці дні їхні студенти залучені до демонтажних робіт у багатьох медичних закладах міста. Без їхньої допомоги було б дуже складно. Сподіваємось, що ці ліжка нікому не знадобляться. Але маємо бути готові до всього,

– зазначив міський голова Львова.

Він також подякував всім медикам, які, не покладаючи рук, рятують життя людей, і закликав берегти себе та рідних.

Зверніть увагу! Протягом останніх кількох днів вже 400 медпрацівників зголосились допомогти львів'янам у боротьбі з коронавірусом.

Ситуація з коронавірусом у Львові: коротко

З початку пандемії у Львові та області зафіксували понад 94 тисячі випадків зараження коронавірусом.

Протягом минулої доби, 21 березня, COVID-19 виявили у 937 людей.

У Восьмій міській клінічній лікарні наразі перебуває 161 пацієнт.



Понад 94 тисячі жителів Львівщини інфікувались коронавірусом / Фото ЛМР