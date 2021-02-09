Усі комунальні служби Львова працюють у посиленому режимі. Проте негода поки не закінчилась – синоптики прогнозують, що 11 та 12 лютого падатиме значний сніг. Тому мер міста Андрій Садовий запропонував кілька методів боротьби з наслідками стихії.

Міський голова подякував за допомогу військовим частинам, курсантам університету БЖД та ліцею імені Героїв Крут й всім небайдужим львів'янам, які долучились до прибирання снігу у Львові. За словами Садового, ситуація на львівських дорогах стала набагато кращою, попри постійний снігопад.

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Які методи боротьби з негодою запропонував Садовий

Мер Львова розповів, що гідрометцентр попереджає про значні опади 11 та 12 лютого. Тому Садовий запропонував містянам кілька заходів, які допоможуть Львову "пройти випробування снігом і впоратися з наслідками стихії". Зокрема він попросив львів'ян не користуватись приватним транспортом.

Без зайвої необхідності (потрібно – 24 канал) не користуватись приватним транспортом, а якщо все ж така потреба є, то не паркуватись на проїжджих частинах та поворотах. Це блокує проїзд для громадського транспорту та снігоочисної техніки,

– пояснив міський голова.

За словами мера, львівські школи спільно з батьками вирішуватимуть, у якому форматі проводити навчання 11 та 12 лютого.

"І з цього одразу випливає прохання до роботодавців дозволити своїм працівникам виконувати роботу дистанційно. Школи точно будуть відкритими, тож якщо дитина не має з ким залишитись вдома, то звичайно може навчатись офлайн", – додав Садовий.

Також міський голова нагадав власниками магазинів, кав'ярень та інших приватних закладів, що хідники біля них – це їхня відповідальність.

Зверніть увагу! Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що 10 лютого вночі на Львівщині також йтиме значний сніг. Дороги огорне ожеледиця. Температура вночі становитиме від 4 до 9 градусів морозу, а вдень – від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.