На вулиці Стрийській у Львові 21 квітня розпочались роботи з демонтажу залишків Монументу слави. Наразі тут демонтують барельєфи, які розташовані у внутрішній частині монументу.

Рішення про демонтаж Монументу слави у Львові прийняли ще 18 грудня. До 9 травня тут планують демонтувати фігури радянського воїна та "Батьківщини-матері".

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У Львові продовжують демонтаж Монументу слави

Депутат Львівської міськради, ветеран російсько-української війни Ігор Шолтис розповів, що 21 квітня у Львові продовжили роботи з демонтажу залишків Монументу слави.

Зараз почали проводити демонтажні роботи внутрішньої частини, яка знаходиться за парканом, а саме барельєфів. Позиція ветеранського середовища збігається в тому, що до 9 травня хоча б частково мають бути демонтовані фігури, що знаходяться зовні,

– зазначив депутат.

Шолтис додав, що фігури, які розташовані зовні, планують демонтувати саме до 9 травня, щоб уникнути "будь-яких маніпуляцій проросійськими силами".



У Львові демонтують Монумент слави / Фото "Твоє місто"

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Рішення про демонтаж прийняли ще у грудні

Виконавчий комітет Львівської міськради ще 18 грудня 2020 року прийняв рішення про демонтаж Монументу слави. Галицька райадміністрація повинна була повністю знести монумент до кінця зими. Проте, за словами Шолтиса, роботи відклали через затримки у прийнятті бюджету розвитку Львівської МТГ, погодні умови та коронавірусну кризу.

"Бюджет розвитку прийняли трохи пізніше, ніж планувалося. Кошти на демонтаж Монументу слави закладалися саме в бюджеті розвитку. Згодом були проблеми із погодними умовами", – додав депутат.

Також, за словами Шолтиса, під час суворого локдауну у місті були більш пріоритетні питання, які потрібно було вирішити.



Рішення про демонтаж Монументу слави прийняли 18 грудня / Фото "Твоє місто"

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Що буде на місці Монументу слави на Стрийській

На місці Монументу слави планують облаштувати громадський простір патріотичного спрямування. Тут планують створити меморіал для вшанування українських захисників.

Мерія оголосить всеукраїнський архітектурний конкурс на найкращий проєкт облаштування цієї території. Шолтис зауважив, що громадський простір планують інтегрувати у меморіал чи пам'ятник, що вшановує українського воїна різних епох.

Цікаво! У Львові у березні 2019 року знесли 30-метрову стелу Монументу слави через її аварійний стан. Барельєфи солдат, які розміщувались на стелі, передали у музей тоталітарних режимів "Територія терору".



Демонтаж фігур планують завершити до 9 травня / Фото "Твоє місто"



Замість Монумента слави облаштують громадський простір / Фото "Твоє місто"