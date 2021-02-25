У Львові 25 лютого розпочався перший етап вакцинації від коронавірусу. Мобільна бригада 2 міської поліклініки вже забрала вакцину зі спеціалізованого складу та вирушила робити щеплення медпрацівникам Львівської обласної інфекційної лікарні.

Перша партія вакцин від коронавірусу на Львівщину надійшла 25 лютого. Область отримала 42,2 тисячі доз індійської вакцини Covishield, яку виготовляють за ліцензією компанії Oxford/AstraZeneca.

До теми Щеплення будуть безкоштовними: у Львові облаштували 10 пунктів вакцинації від COVID-19

У Львові розпочинають вакцинувати медиків

Першою партією вакцини Covishield, 42,2 тисячі доз, планують вакцинувати 21,1 тисячі людей – по 2 дози на людину. Мобільна бригада 2 міської поліклініки нещодавно пройшла відповідне навчання щодо роботи з цією вакциною у Києві. Тому вона першою почала робити щеплення.

Загалом у Львові створили 10 мобільних бригад з імунізації, які вакцинуватимуть медпрацівників лікарень, що надають стаціонарну допомогу хворим на коронавірус.

Зверніть увагу! Львівська МТГ повністю готова до 1 й 2 етапів вакцинації від коронавірусу. Тут сформували 10 мобільних бригад та облаштували 10 стаціонарних пунктів імунізації на базі закладів первинної медичної допомоги. Також місто передбачило виплати для медиків, яких залучать до процесу вакцинації.

Дивіться фото з початку вакцинації від коронавірусу у Львові / Фото Романа Балука



Як вакцинуватимуть українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу