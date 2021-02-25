У Львові розпочався перший етап вакцинації від коронавірусу: фото
У Львові 25 лютого розпочався перший етап вакцинації від коронавірусу. Мобільна бригада 2 міської поліклініки вже забрала вакцину зі спеціалізованого складу та вирушила робити щеплення медпрацівникам Львівської обласної інфекційної лікарні.
Джерело:Львівська міськрада
Перша партія вакцин від коронавірусу на Львівщину надійшла 25 лютого. Область отримала 42,2 тисячі доз індійської вакцини Covishield, яку виготовляють за ліцензією компанії Oxford/AstraZeneca.
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У Львові розпочинають вакцинувати медиків
Першою партією вакцини Covishield, 42,2 тисячі доз, планують вакцинувати 21,1 тисячі людей – по 2 дози на людину. Мобільна бригада 2 міської поліклініки нещодавно пройшла відповідне навчання щодо роботи з цією вакциною у Києві. Тому вона першою почала робити щеплення.
Загалом у Львові створили 10 мобільних бригад з імунізації, які вакцинуватимуть медпрацівників лікарень, що надають стаціонарну допомогу хворим на коронавірус.
Дивіться фото з початку вакцинації від коронавірусу у Львові / Фото Романа Балука
Як вакцинуватимуть українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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