У Львові з 12 квітня розпочнуть вакцинувати людей, які забезпечують життєдіяльність міста. Перші щеплення від коронавірусу зможуть отримати освітяни, водії, контролери, працівники теплоенерго та інші.

У Львові перші дози вакцини від коронавірусу вже отримали понад 11 тисяч людей. Щеплення робили літнім людям, медикам, правоохоронцям та громадським діячам.

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У Львові вакцинуватимуть водіїв та освітян

У Львові 9 квітня відбулось засідання штабу з питань боротьби з коронавірусом. За словами мера міста Андрія Садового, центральною темою для обговорення була вакцинація.

Вже з наступного тижня починаємо вакцинувати людей, які забезпечують життєдіяльність міста. Це освітяни, водії, контролери та працівники АТП, теплоенерго та інших стратегічних комунальних підприємств,

– розповів міський голова.

Садовий додав, що у Львові працює 19 бригад, які проводять вакцинацію від коронавірусу. Наступного тижня до роботи приєднаються ще 5 бригад.

За словами мера, дуже важливо, щоб люди, "від яких залежить кожен день життя міста", були здоровими та почувались у безпеці.

"Думаю, це однозначно пришвидшить вихід міста з посиленого карантину. Вакцинування не є примусовим. Та сподіваємось на свідомість і відповідальність перед громадою", – підсумував мер.

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Першу дозу вакцини вже отримали 11 тисяч львів'ян

Заступник міського голови Андрій Москаленко розповів, що у Львові вже провакцинували понад 11,23 тисячі людей. Щеплення отримали люди, які підпадали під перші 2 етапи вакцинації – медики, соціальні працівники, літні люди та інші.

"З понеділка бригади приступають до вакцинації працівників тих сфер, що забезпечують життєдіяльність міста. Мова про освітян (перш за все, це стосується вихователів садочків та вчителів початкових класів), водіїв громадського транспорту, працівників водоканалу, теплоенерго тощо", – зазначив посадовець.

Москаленко додав, у Львові підготують списки працівників сфер послуг, адже їм також потрібно провести вакцинацію.

Ми хочемо також активно приступити до вакцинації цих сфер, адже їхні люди активно комунікують з громадськістю,

– зазначив заступник мера.

Москаленко додав, що 9 квітня проведуть кілька онлайн-зустрічей з представниками ринків та закладів громадського харчування, щоб обговорити це питання.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу