У Львові розробили застосунок "Львів 1580" для ґаджетів Apple, за допомогою якого можна зручно звертатись на Гарячу лінію міста. Раніше додаток був доступний тільки для користувачів ОС Android, проте врешті усі львів'яни можуть завантажити його на свій телефон або планшет.

Кожне повідомлення, яке приходить через застосунок на Гарячу лінію міста Львова, не залишиться без уваги. Про це мер міста Андрій Садовий повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

Читайте також У львівській лікарні швидкої допомоги відкрили надсучасну лабораторію: фото

Як завантажити застосунок "Львів 1580"

Маємо добрі новини для львів'ян, які користуються ґаджетами Apple. Тепер застосунок "Львів 1580" теж доступний для вас. Пам’ятайте, що кожне повідомлення, яке ви залишили на Гарячій лінії міста Львова, робить Львів кращим,

– повідомив Садовий.

Безкоштовно завантажити застосунок для ґаджетів Apple можна, перейшовши за посиланням.

Своєю чергою, користувачі ОС Android можуть завантажити додаток тут.

Коротко про застосунок "Львів 1580"

Додаток "Львів 1580" створили для зручного надсилання ініціатив та пропозицій на Гарячу лінію міста Львова – міську багатоканальну телефонну службу, де кожен львів'янин може отримати потрібну консультацію. Ця служба не тільки надає консультації, але й контролює, як вирішуються конкретні проблеми.

Після реєстрації за допомогою додатку "Львів 1580" у користувача буде можливість: