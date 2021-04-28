Багато вулиць у Львові та Рудному 28 квітня залишаться без світла / 24 канал

Фахівці "Львівобленерго" продовжують ремонтувати електромережі. Тож 28 квітня багато вулиць у Львові та Рудному тимчасово будуть без електропостачання.