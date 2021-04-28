У Львові та Рудному 28 квітня вимикатимуть світло: перелік вулиць

Фахівці "Львівобленерго" продовжують ремонтувати електромережі. Тож 28 квітня багато вулиць у Львові та Рудному тимчасово будуть без електропостачання.
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.
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Де не буде світла у Львові з 9:00 до 17:00
- вулиця Папоротна – будинки № 7 – 15, 22 – 48;
- вулиця Алмазна – будинки № 21, 22 – 24;
- вулиця Ганкевича – будинки № 11 – 19;
- вулиця Сяйво – будинки № 2, 4, 6, 8, 11, 15, 23;
- вулиця Орельська – будинки № 1 – 29;
- вулиця Самарська – всі будинки;
- вулиця Темницьких – будинки № 73 – 83а;
- вулиця Винниця – всі будинки;
- вулиця Холодна – всі будинки.
Де не буде світла у Рудному з 9:00 до 17:00
Зверніть увагу!
- вулиця Володимира Великого – будинки № 1 – 13, 2 – 24, АТС/ІІ;
- вулиця Огієнка – будинок № 9/ІІ (школа);
- вулиця Центральна – будинок №3 (магазин);
- вулиця Шептицького – будинок № 1/ІІ АТБ;
- вулиця Космонавтів – всі будинки;
- вулиця Квіткова – всі будинки;
- вулиця Вишнева – всі будинки;
- вулиця Вишенського – всі будинки;
- вулиця Джерельна – будинки № 39 – 68;
- вулиця Галицька – всі будинки;
- вулиця Лисенка – всі будинки;
- вулиця Драгоманова – всі будинки;
- вулиця Польова – всі будинки;
- вулиця Бічна Садова – всі будинки;
- вулиця Шевченка – будинки № 83 – 85, 79 – 103, 104 – 132;
- вулиця Грушевського – будинки № 120 – 124.
Інформацію щодо інших відключень світла у Львові можна дізнатись на сайті
"Львівобленерго"
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