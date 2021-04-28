У Львові та Рудному 28 квітня вимикатимуть світло: перелік вулиць

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Джерело:

"Львівобленерго"

Фахівці "Львівобленерго" продовжують ремонтувати електромережі. Тож 28 квітня багато вулиць у Львові та Рудному тимчасово будуть без електропостачання.

Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.

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Де не буде світла у Львові з 9:00 до 17:00

  • вулиця Папоротна – будинки № 7 – 15, 22 – 48;
  • вулиця Алмазна – будинки № 21, 22 – 24; 
  • вулиця Ганкевича – будинки № 11 – 19;
  • вулиця Сяйво – будинки № 2, 4, 6, 8, 11, 15, 23;
  • вулиця Орельська – будинки № 1 – 29;
  • вулиця Самарська – всі будинки;
  • вулиця Темницьких – будинки № 73 – 83а;
  • вулиця Винниця – всі будинки;
  • вулиця Холодна – всі будинки.

Де не буде світла у Рудному з 9:00 до 17:00

  • вулиця Володимира Великого – будинки № 1 – 13, 2 – 24, АТС/ІІ;
  • вулиця Огієнка – будинок № 9/ІІ (школа);
  • вулиця Центральна – будинок №3 (магазин);
  • вулиця Шептицького – будинок № 1/ІІ АТБ;
  • вулиця Космонавтів – всі будинки;
  • вулиця Квіткова – всі будинки;
  • вулиця Вишнева – всі будинки;
  • вулиця Вишенського – всі будинки;
  • вулиця Джерельна – будинки № 39 – 68;
  • вулиця Галицька – всі будинки;
  • вулиця Лисенка – всі будинки;
  • вулиця Драгоманова – всі будинки;
  • вулиця Польова – всі будинки;
  • вулиця Бічна Садова – всі будинки;
  • вулиця Шевченка – будинки № 83 – 85, 79 – 103, 104 – 132;
  • вулиця Грушевського – будинки № 120 – 124.
Зверніть увагу! Інформацію щодо інших відключень світла у Львові можна дізнатись на сайті "Львівобленерго".