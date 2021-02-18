У Львові СБУ затримала на хабарі чиновницю Держпродспоживслужби: фото
У Львові правоохоронці 17 лютого затримали на хабарі заступницю начальника одного з відділів управління захисту споживачів Держпродспоживслужби у Львівській області. За інформацією СБУ, вона за різні суми обіцяла не вживати ніяких заходів щодо порушень, які виявляла під час перевірки діяльності підприємців.
Джерело:Управління СБУ у Львівській області
Невдовзі правоохоронці повідомлять посадовиці про підозру. Жінці може загрожувати до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.
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Як посадовицю викрили на хабарі
- У Львові детективи поліції та оперативники СБУ затримали на хабарі заступницю начальника одного з відділів управління захисту споживачів Держпродспоживслужби Львівщини.
- За інформацією СБУ, посадовиця налагодила схему отримання хабарів від підприємців.
- За різні суми вона гарантувала не вживати заходів реагування на виявлені під час перевірок порушення, у тому числі наявність несертифікованої продукції.
- Також посадовиця обіцяла "не створювати штучних перешкод у господарській діяльності".
- Жінку затримали під час отримання чергової суми хабаря – 8 тисяч гривень.
Дивіться фото, як посадовицю затримали на хабарі / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування
Наразі правоохоронці проводять санкціоновані обшуки та інші невідкладні слідчі дії. Також вони вирішують питання щодо повідомлення чиновниці про підозру у "прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою".
Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна. Невдовзі суд обере зловмисниці запобіжний захід. Правоохоронці перевіряють причетність інших посадовців до цієї корупційної схеми.
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