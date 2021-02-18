У Львові правоохоронці 17 лютого затримали на хабарі заступницю начальника одного з відділів управління захисту споживачів Держпродспоживслужби у Львівській області. За інформацією СБУ, вона за різні суми обіцяла не вживати ніяких заходів щодо порушень, які виявляла під час перевірки діяльності підприємців.

Невдовзі правоохоронці повідомлять посадовиці про підозру. Жінці може загрожувати до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.

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Як посадовицю викрили на хабарі

У Львові детективи поліції та оперативники СБУ затримали на хабарі заступницю начальника одного з відділів управління захисту споживачів Держпродспоживслужби Львівщини.

За інформацією СБУ, посадовиця налагодила схему отримання хабарів від підприємців.

За різні суми вона гарантувала не вживати заходів реагування на виявлені під час перевірок порушення, у тому числі наявність несертифікованої продукції.

Також посадовиця обіцяла "не створювати штучних перешкод у господарській діяльності".

Жінку затримали під час отримання чергової суми хабаря – 8 тисяч гривень.

Дивіться фото, як посадовицю затримали на хабарі / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

Наразі правоохоронці проводять санкціоновані обшуки та інші невідкладні слідчі дії. Також вони вирішують питання щодо повідомлення чиновниці про підозру у "прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою".

Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна. Невдовзі суд обере зловмисниці запобіжний захід. Правоохоронці перевіряють причетність інших посадовців до цієї корупційної схеми.