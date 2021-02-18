У Львові СБУ затримала на хабарі чиновницю Держпродспоживслужби: фото

Джерело:Управління СБУ у Львівській області
У Львові правоохоронці 17 лютого затримали на хабарі заступницю начальника одного з відділів управління захисту споживачів Держпродспоживслужби у Львівській області. За інформацією СБУ, вона за різні суми обіцяла не вживати ніяких заходів щодо порушень, які виявляла під час перевірки діяльності підприємців.
Невдовзі правоохоронці повідомлять посадовиці про підозру. Жінці може загрожувати до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.
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Дивіться фото, як посадовицю затримали на хабарі / Фото поліції Львівщини
Наразі правоохоронці проводять санкціоновані обшуки та інші невідкладні слідчі дії. Також вони вирішують питання щодо повідомлення чиновниці про підозру у "прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою".
Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна. Невдовзі суд обере зловмисниці запобіжний захід. Правоохоронці перевіряють причетність інших посадовців до цієї корупційної схеми.