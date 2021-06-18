У Львові шахрай влаштував стрілянину біля відділу поліції: хотів видурити у бабусі 4000 доларів

Одесит 17 червня намагався видурити у 79-річної львів'янки 4 тисячі доларів. Коли він побачив у квартирі жінки її сина, то почав втікати, відстрілюючись. Випадок трапився поруч з відділком поліції.

Зловмисника затримав поліцейський, який був свідком події. Шахраєві загрожує в'язниця.

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Одесит намагався видурити у пенсіонерки гроші

Правоохоронці встановили, що 17 червня до 79-річної львів'янки зателефонував невідомий чоловік.

Він розповів пенсіонерці, що її донька, яка проживає у Києві, вчинила ДТП.

Для "вирішення проблеми" жінка повинна передати йому 4 тисячі доларів.

Незнайомець зголосився приїхати додому до пенсіонерки на вулицю Мартовича, щоб забрати гроші.

Жінка погодилась, проте повідомила про цю розмову свого сина.

Чоловік разом зі своїм товаришем негайно виїхав до матері.

У квартирі пенсіонерки вони побачили шахрая.

Він, помітивши незнайомців, вибіг з квартири на вулицю.

Зловмисник, намагаючись втекти, вистрілив у переслідувачів з невідомої зброї.

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Зловмисника затримали

Очевидцем цього інциденту став співробітник Львівського райуправління поліції. Правоохоронець миттєво затримав втікача. Постраждалих внаслідок події не було.

Поліцейські встановили особу зловмисника – ним виявився 25-річний одесит. Правоохоронці вилучили у нього предмет, схожий на стартовий пістолет, та скерували його на експертизу.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за "хуліганство" та "замах на шахрайство". Максимальне покарання, яке загрожує затриманому, – до 8 років за ґратами. Невдовзі суд обере чоловікові запобіжний захід. Правоохоронці проводять досудове розслідування.