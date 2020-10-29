У Львові ще одна лікарня почне приймати хворих на коронавірус
У Львові 2 листопада п’ята міська клінічна лікарня почне приймати хворих на коронавірус. Своєю чергою, у першій та восьмій лікарні збільшать кількість ліжок для пацієнтів з СОVID-19.
У 5 міській лікарні на вулиці Коновальця облаштують 80 ліжок для хворих на коронавірус. Пацієнтів з пневмонією, але без COVID-19, переведуть у корпус на вулиці Чупринки. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.
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На вулиці Чупринки є 80 ліжок для хворих на пневмонію, яким не підтвердили коронавірус.
У 1 міській лікарні на вулиці Ужгородській облаштують ще 80 ліжок для хворих на COVID-19. Також встановлять 60 ліжок для пацієнтів з коронавірусом у 8 міській лікарні на Навродського, частина з яких розташується у приміщенні центру "Мікрохірургія ока".
Своєю чергою, хворих на пневмонію прийматимуть у приміщення 4 лікарні на вулиці Свенціцького. Для цих цілей там встановили 40 ліжок.
Також планують переоблаштувати деякі поліклінічні відділення для прийому хворих.
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