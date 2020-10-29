До кінця 2020 року у львівських школах та дитячих садках почнуть працювати 19 басейнів. Загалом в освітніх закладах міста є 28 басейнів, але деякі з них наразі ремонтують.

У Львові в школах та садочках триває ремонт басейнів. Наразі ремонтують 3 з них – у школах № 29, 72 та 86. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Що відомо про басейни у львівських школах та дитсадках

Управління освіти Львівської міськради активно працює над відновленням басейнів у школах та дитячих садках міста. Всього у львівських закладах освіти є 28 басейнів. Але працює лише 18 – 15 діють у школах та 3 – в дитсадках.

Зараз ми ремонтуємо ще 3 басейни: у школах № 29, № 72 і № 86. У школі № 29 плануємо завершити роботи до кінця 2020 року. Два інших (басейни – 24 канал) відкриють вже у 2021 році,

– розповіла головна освітянка міста Зоряна Довганик.

Управління освіти готує 7 проєктно-кошторисних документацій для того, щоб відновити усі інші басейни у львівських навчальних закладах. У школі № 83 вже навіть оголосили торги.

Окрім того, у місті планують створити відкриті басейни у школах № 67 та 100. Щодо їхнього будівництва місто проведе архітектурні конкурси.



Всього у львівських закладах освіти є 28 басейнів / Фото Львівської міськради