Виконком Львівської міськради на засіданні 25 червня підписав відповідне рішення. Окрім будівництва McDonald's, біля ТРЦ створять новий громадський простір.

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На Сихові побудують McDonald's

Виконком вніс зміни у містобудівні умови та обмеження, які видав ТзОВ "Центр Проект" у 2017 році. Їх компанія отримала на будівництво на місці "Арсену" нового торгово-розважального центру. Зміни, які вніс виконком, стосуються зведення ще двох будівель біля ТРЦ.

Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев зазначив, що перші 2 черги передбачають будівництво 2 окремих закладів громадського харчування. Під час третьої черги реконструюють будівлю ТРЦ "Арсен". Також перед ним планують облаштувати громадський простір.

Одним з закладів харчування буде 2 поверховий ресторан McDonald's з функцією автороздачі. Його площа становитиме 585 квадратних метрів.

Цікаво! "Арсен" на проспекті Червоної Калини був першим супермаркетом у Львові. Його відкрили у 2002 році. Мережу започаткував відомий львівський бізнесмен Роман Шлапак, який вирішив назвати її ім'ям свого старшого сина. Після фінансової кризи на початку 2009 року мережа перейшла до київської компанії "Євротек".

Коли завершать будівництво

Керівниця відділу маркетингу ритейлінгової компанії "Альянс Маркет" Катерина Кукош розповіла, що будівництво ресторану планують завершити до початку 2022 року. Проте компанія поки не підписала договорів з мережею McDonald’s.

Ми зараз не маємо підписаного договору з оператором, який там буде, і повідомимо про це офіційно після підписання документів,

– зазначила Кукош.

"Альянс Маркет" входить у групу "Євротек". Уже після будівництва ресторану "Євротек" прийме рішення про перебудову ТРЦ.

Наразі у Львові розміщені 6 ресторанів McDonald's – на проспектах Свободи, Шевченка, Чорновола, вулицях Стрийській, Володимира Великого й в ТРЦ Forum Lviv.

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