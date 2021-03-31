У Львові скасували 3 автобусні маршрути на час локдауну

Джерело:ЛК "АТП №1"
Локдаун у Львові продовжили до 12 квітня. Через ймовірне зменшення кількості пасажирів на цей час тимчасово не курсуватимуть 3 автобусні маршрути – №2а, 10 та 45.
На час локдауну у Львові громадський транспорт курсуватиме у режимі спецперевезнь. Міська влада сподівається, що ним користуватимуться лише ті люди, які їдуть на роботу чи з роботи.
Важливо Локдаун у Львові продовжили до 12 квітня
У період локдауну у Львові тимчасово не курсуватимуть автобуси №2а, 10 і 45. У ЛК "АТП-1" розповіли, що їхні маршрути руху повністю дублюють схему руху електротранспорту. Інші львівські автобуси, тролейбуси та трамваї курсуватимуть без змін.
Під час локдауну буде проводитись моніторинг пасажиропотоку, відтак випуск автобусів на маршрути може бути змінений,
– мовиться у повідомлення "АТП №1".
До теми Жодних спецперепусток не буде: як курсуватиме транспорт Львова у локдаун
Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу