У Львові скасували 3 автобусні маршрути на час локдауну

Локдаун у Львові продовжили до 12 квітня. Через ймовірне зменшення кількості пасажирів на цей час тимчасово не курсуватимуть 3 автобусні маршрути – №2а, 10 та 45.

На час локдауну у Львові громадський транспорт курсуватиме у режимі спецперевезнь. Міська влада сподівається, що ним користуватимуться лише ті люди, які їдуть на роботу чи з роботи.

Важливо Локдаун у Львові продовжили до 12 квітня

Автобуси №2а, 10 та 45 тимчасово не курсуватимуть

У період локдауну у Львові тимчасово не курсуватимуть автобуси №2а, 10 і 45. У ЛК "АТП-1" розповіли, що їхні маршрути руху повністю дублюють схему руху електротранспорту. Інші львівські автобуси, тролейбуси та трамваї курсуватимуть без змін.

Під час локдауну буде проводитись моніторинг пасажиропотоку, відтак випуск автобусів на маршрути може бути змінений,

– мовиться у повідомлення "АТП №1".

Автобус №2а курсує від автостанції Західна до ЛНУ імені Івана Франка, а №10 – від ТРЦ King Cross Leopolis, який зачинили на час локдауну, до Головного залізничного вокзалу. Автобус №45 курсує від площі Галицької до ТРЦ Victoria Gardens.

До теми Жодних спецперепусток не буде: як курсуватиме транспорт Львова у локдаун

Коротко про локдаун у Львові

У Львові продовжили та посилили карантин до 12 квітня.

Увесь громадський транспорт повинен перейти у режим спецперевезень – усі пільги на час локдауну скасували.

У дитсадках працюватимуть чергові групи для дітей, батьки яких працюють.

Львівські школярі продовжать навчатися дистанційно.

Усі заклади харчування, непродовольчі та будівельні магазини можуть працювати лише на винос або на доставку.

Непродовольчі та змішані ринки зачинять.

Відкриття літніх майданчиків відтермінували до 12 квітня.

Також у місті забаронили проведення будь-яких масових заходів.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу