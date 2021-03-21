У Львові спалахнула пожежа у Sport Life: фото, відео

Джерело:24 канал
У Львові у неділю, 21 березня, спалахнула пожежа у Sport Life. Працівників та відвідувачів центру фітнесу евакуювали з місця події.
За попередніми даними, причиною стало коротке замикання. Воно привезло до того, що загорілася вивіска закладу.
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На місце події відразу прибули 2 пожежні бригади. Магазин "АТБ" та ресторан по сусідству зі Sport Life тимчасово закрили.
Станом на 21:25 вогонь вдалося загасити. Внаслідок інциденту, на щастя, ніхто не постраждав.
Пожежа у Sport Life: дивіться відео