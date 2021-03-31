У Львові спецпризначенець знайшов зниклого 12-річного хлопчика, гуляючи з собакою: фото
Школяр зник 30 березня. 12-річного хлопчика шукали співробітники усіх служб поліції. Проте дитину випадково знайшов спецпризначенець, який гуляв з собакою.
Джерело:поліція Львівщини
Школяр ночував у під'їзді житлового будинку. На щастя, хлопчик не постраждав.
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Хлопчик пішов гуляти й не повернувся
- Правоохоронцям 31 березня надійшло повідомлення від стурбованої львів'янки.
- Жінка розповіла, що її 12-річний син зник.
- Школяр вийшов з дому 30 березня близько 12:00 і не повернувся.
- З того часу хлопчик не виходив на зв'язок з родиною.
- Востаннє його бачили на вулиці Виговського. Він там гуляв зі своїми друзями.
- До пошуків школяра залучили співробітники усіх служб та підрозділів Львівського райуправління поліції.
- Правоохоронці обстежили прилеглу територію, опитали місцевих мешканців та вивчили відео з камер спостереження.
- Також поліцейські перевірили закинуті будівлі, підвали та горища. Проте дитини так і не знайшли.
З батьками та хлопчиком провели бесіду / Фото поліції Львівщини
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Хлопчика знайшов спецпризначенець, який гуляв з собакою
Орієнтування надіслали в усі територіальні підрозділи поліції Львівщини. Близько 9:40 31 березня співробітник батальйону поліції особливого призначення Іван Мартин, гуляючи з собакою у свій вихідний, побачив на вулиці Караджича хлопчика, який підпадав під орієнтування. Правоохоронець передав школяра співробітникам відділу поліції № 1.
Хлопчик здоровий та неушкоджений. Правоохоронці встановили, що школяр ночував в одному з під'їздів житлового будинку. З ним та його батьками провели профілактичні бесіди.
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