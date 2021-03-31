У Львові спецпризначенець знайшов зниклого 12-річного хлопчика, гуляючи з собакою: фото

Джерело:поліція Львівщини
Школяр зник 30 березня. 12-річного хлопчика шукали співробітники усіх служб поліції. Проте дитину випадково знайшов спецпризначенець, який гуляв з собакою.
Школяр ночував у під'їзді житлового будинку. На щастя, хлопчик не постраждав.
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З батьками та хлопчиком провели бесіду / Фото поліції Львівщини
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Орієнтування надіслали в усі територіальні підрозділи поліції Львівщини. Близько 9:40 31 березня співробітник батальйону поліції особливого призначення Іван Мартин, гуляючи з собакою у свій вихідний, побачив на вулиці Караджича хлопчика, який підпадав під орієнтування. Правоохоронець передав школяра співробітникам відділу поліції № 1.
Хлопчик здоровий та неушкоджений. Правоохоронці встановили, що школяр ночував в одному з під'їздів житлового будинку. З ним та його батьками провели профілактичні бесіди.