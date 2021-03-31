У Львові спецпризначенець знайшов зниклого 12-річного хлопчика, гуляючи з собакою: фото

Школяр зник 30 березня. 12-річного хлопчика шукали співробітники усіх служб поліції. Проте дитину випадково знайшов спецпризначенець, який гуляв з собакою.

Школяр ночував у під'їзді житлового будинку. На щастя, хлопчик не постраждав.

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Хлопчик пішов гуляти й не повернувся

Правоохоронцям 31 березня надійшло повідомлення від стурбованої львів'янки.

Жінка розповіла, що її 12-річний син зник.

Школяр вийшов з дому 30 березня близько 12:00 і не повернувся.

З того часу хлопчик не виходив на зв'язок з родиною.

Востаннє його бачили на вулиці Виговського. Він там гуляв зі своїми друзями.

До пошуків школяра залучили співробітники усіх служб та підрозділів Львівського райуправління поліції.

Правоохоронці обстежили прилеглу територію, опитали місцевих мешканців та вивчили відео з камер спостереження.

Також поліцейські перевірили закинуті будівлі, підвали та горища. Проте дитини так і не знайшли.



З батьками та хлопчиком провели бесіду / Фото поліції Львівщини

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Хлопчика знайшов спецпризначенець, який гуляв з собакою

Орієнтування надіслали в усі територіальні підрозділи поліції Львівщини. Близько 9:40 31 березня співробітник батальйону поліції особливого призначення Іван Мартин, гуляючи з собакою у свій вихідний, побачив на вулиці Караджича хлопчика, який підпадав під орієнтування. Правоохоронець передав школяра співробітникам відділу поліції № 1.

Хлопчик здоровий та неушкоджений. Правоохоронці встановили, що школяр ночував в одному з під'їздів житлового будинку. З ним та його батьками провели профілактичні бесіди.