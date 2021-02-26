У Львові спецпризначенці затримали банду наркоторговців: фото та відео
У Львові правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке займалось продажем канабісу, метадону, амфетаміну та нарковмісних пігулок. Восьмеро зловмисників щодня продавали наркотики на понад 60 тисяч гривень.
Джерело:Нацполіція України
Правоохоронці документували діяльність банди наркоторговців протягом 10 місяців. Так, вони встановили усіх зловмисників, які були причетними до незаконного "бізнесу".
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Як правоохоронці викрили наркоторговців
- Правоохоронці з’ясували, що злочинне угруповання організував 27-річний львів'янин. Він налагодив контактну схему розповсюдження наркотиків на території області.
- Його "правою рукою" був 52-річний чоловік, який допомагав координувати дії членів групи.
- До складу групи входили 2 постачальників та 4 збувачів – жінка та 3 чоловіків віком від 24 до 49 років.
- Один з чоловіків не лише продавав наркотики, а й використовував свою квартиру як "притон".
- Правоохоронці разом з бійцями спецпідрозділу КОРД і батальйону поліції особливого призначення затримали організатора наркобізнесу на гарячому, коли той перевозив у своєму авто чергову партію нарковмісних таблеток для наступного продажу.
- У результаті 13 обшуків слідчі вилучили близько 200 нарковмісних пігулок, понад 2 кілограми канабісу, ЛСД, амфетамін, гроші в національній та іноземній валюті, банківські картки та фасувальні матеріали.
- Вартість вилучених наркотиків становить близько 700 тисяч гривень.
Дивіться фото затримання наркоділків / Фото Нацполіції
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Що загрожує зловмисникам
Правоохоронці повідомили організатору угруповання та ще 3 його активним учасникам про підозру у "незаконному виробництві, придбанні, зберіганні чи збуті наркотиків, психотропних речовин або їх аналогів". Зловмисникам загрожує до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.
Після проведення експертиз правоохоронці повідомлять про підозру іншим учасникам групи:
- за "організацію або утримання місць для незаконного вживання чи виготовлення наркотиків, психотропних речовин або їх аналогів";
- за "незаконне виробництво, зберігання чи пересилання наркотиків, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту";
- за "незаконне виробництво, придбання, зберігання чи збут наркотиків, психотропних речовин або їх аналогів".
Дивіться відео, як правоохоронці затримали зловмисників:
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