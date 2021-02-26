У Львові спецпризначенці затримали банду наркоторговців: фото та відео

У Львові правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке займалось продажем канабісу, метадону, амфетаміну та нарковмісних пігулок. Восьмеро зловмисників щодня продавали наркотики на понад 60 тисяч гривень.

Правоохоронці документували діяльність банди наркоторговців протягом 10 місяців. Так, вони встановили усіх зловмисників, які були причетними до незаконного "бізнесу".

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Як правоохоронці викрили наркоторговців

Правоохоронці з’ясували, що злочинне угруповання організував 27-річний львів'янин . Він налагодив контактну схему розповсюдження наркотиків на території області.

. Він налагодив контактну схему розповсюдження наркотиків на території області. Його "правою рукою" був 52-річний чоловік , який допомагав координувати дії членів групи.

, який допомагав координувати дії членів групи. До складу групи входили 2 постачальників та 4 збувачів – жінка та 3 чоловіків віком від 24 до 49 років.

– жінка та 3 чоловіків віком від 24 до 49 років. Один з чоловіків не лише продавав наркотики, а й використовував свою квартиру як "притон" .

. Правоохоронці разом з бійцями спецпідрозділу КОРД і батальйону поліції особливого призначення затримали організатора наркобізнесу на гарячому , коли той перевозив у своєму авто чергову партію нарковмісних таблеток для наступного продажу.

, коли той перевозив у своєму авто чергову партію нарковмісних таблеток для наступного продажу. У результаті 13 обшуків слідчі вилучили близько 200 нарковмісних пігулок, понад 2 кілограми канабісу, ЛСД, амфетамін, гроші в національній та іноземній валюті, банківські картки та фасувальні матеріали.

слідчі вилучили близько 200 нарковмісних пігулок, понад 2 кілограми канабісу, ЛСД, амфетамін, гроші в національній та іноземній валюті, банківські картки та фасувальні матеріали. Вартість вилучених наркотиків становить близько 700 тисяч гривень.

Дивіться фото затримання наркоділків / Фото Нацполіції

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Що загрожує зловмисникам

Правоохоронці повідомили організатору угруповання та ще 3 його активним учасникам про підозру у "незаконному виробництві, придбанні, зберіганні чи збуті наркотиків, психотропних речовин або їх аналогів". Зловмисникам загрожує до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.

Після проведення експертиз правоохоронці повідомлять про підозру іншим учасникам групи:

за "організацію або утримання місць для незаконного вживання чи виготовлення наркотиків, психотропних речовин або їх аналогів";

за "незаконне виробництво, зберігання чи пересилання наркотиків, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту";

за "незаконне виробництво, придбання, зберігання чи збут наркотиків, психотропних речовин або їх аналогів".

Дивіться відео, як правоохоронці затримали зловмисників: