У Львові співробітники СБУ затримали наркоторговця: фото

Джерело:поліція Львівщини
Співробітники СБУ 8 березня затримали 26-річного наркоторговця. Чоловік у той час намагався продати чергову партію амфетаміну. Зловмиснику загрожує в'язниця.
Наркоторговця викрили слідчі поліції Львівщини спільно з оперативниками СБУ. Зловмиснику вже оголосили про підозру.
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Правоохоронці затримали наркоторговця / Фото поліції Львівщини
Слідчі повідомили затриманому про підозру в "незаконному придбанні, зберіганні чи збуті наркотиків, психотропів або їх аналогів". Якщо провину зловмисника доведуть у суді, йому загрожуватиме від 6 до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.
Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід / Фото поліції Львівщини