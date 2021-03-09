У Львові співробітники СБУ затримали наркоторговця: фото

9 березня 2021 , 16:41
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Джерело:

поліція Львівщини

Співробітники СБУ 8 березня затримали 26-річного наркоторговця. Чоловік у той час намагався продати чергову партію амфетаміну. Зловмиснику загрожує в'язниця.

Наркоторговця викрили слідчі поліції Львівщини спільно з оперативниками СБУ. Зловмиснику вже оголосили про підозру.

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Наркоторговця затримали під час продажу амфетаміну

  • Правоохоронці 8 березня затримали 26-річного жителя Львівщини, коли він продавав чергову партію амфетаміну.
  • Наркотики вилучили та скерували на експертизу.
  • Окрім цього, правоохоронці під час обшуку у помешканні затриманого знайшли речовину рослинного походження, яка була схожа на канабіс.
  • Її також вилучили та скерували на експертне дослідження.


Правоохоронці затримали наркоторговця / Фото поліції Львівщини

Чоловікові загрожує в'язниця

Слідчі повідомили затриманому про підозру в "незаконному придбанні, зберіганні чи збуті наркотиків, психотропів або їх аналогів". Якщо провину зловмисника доведуть у суді, йому загрожуватиме від 6 до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.

Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.


Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід / Фото поліції Львівщини