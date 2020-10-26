У Львові стартував фестиваль української музики ЛюдкевичFest: деталі
У Львові 26 жовтня стартував фестиваль ЛюдкевичFest. Він триватиме до 31 жовтня. Насолодитись прослуховуванням українських класичних творів можна буде у Львівському органному залі.
ЛюдкевичFest проводитимуть у Львові вже втретє. Натхненником фестивалю є Станіслав Людкевич – український композитор, диригент та автор геніальних симфонічних та камерних творів. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.
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Коротко про програму фестивалю
- ЛюдкевичFest 26 жовтня відкриє добірка кращих квартетів XX століття – камерні твори композиторів Бориса Лятошинського, Мирослава Скорика та Олександра Козаренка. Ці композиції створені для виконання струнним квартетом.
- У Львівському органному залі 27 жовтня виступить піаніст Олександр Козаренко. Він надає особливу увагу українській музиці XX – XXI століть. Композитор працює у жанрах симфонічної, оперної, балетної, хорової, камерно-інструментальної, вокальної та театральної музики. У другий день фестивалю Козаренко виконає композиції українського генія XX століття Бориса Лятошинського.
- Відомий український віолончеліст Ярослав Мигаль, скрипаль Петро Титяєв та піаністка Анастасія Бойко виконають твори українських композиторів 28 жовтня.
- Заслужена артистка України Наталія Дитюк у фортепіанному супроводі Олени Владиславської виконають вокальні твори українського композитора Миколи Колесси. Під час концерту лунатимуть обробки українських народних пісень, а також пісні на слова Лесі Українки та японського поета Ісікава Такубоку в українському перекладі Богдана Стельмаха.
- У день завершення фестивалю, 31 жовтня, відбудеться скрипковий концерт Станіслава Людкевича. Солістом стане віртуозний скрипаль Адріан Боднар, а Іван Остапович на лекції розповість про історію й особливості твору, стиль та музичні засоби.
- Фестиваль ЛюдкевичFest відбувається за підтримки Львівської міської ради.
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