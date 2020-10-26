У Львові 26 жовтня стартував фестиваль ЛюдкевичFest. Він триватиме до 31 жовтня. Насолодитись прослуховуванням українських класичних творів можна буде у Львівському органному залі.

ЛюдкевичFest проводитимуть у Львові вже втретє. Натхненником фестивалю є Станіслав Людкевич – український композитор, диригент та автор геніальних симфонічних та камерних творів. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради. Читайте також У Львові каву з собою наливатимуть у їстівні горнятка: стартував новий проєкт – деталі Коротко про програму фестивалю ЛюдкевичFest 26 жовтня відкриє добірка кращих квартетів XX століття – камерні твори композиторів Бориса Лятошинського, Мирослава Скорика та Олександра Козаренка. Ці композиції створені для виконання струнним квартетом.

відкриє добірка кращих квартетів XX століття – камерні твори композиторів Бориса Лятошинського, Мирослава Скорика та Олександра Козаренка. Ці композиції створені для виконання струнним квартетом. У Львівському органному залі 27 жовтня виступить піаніст Олександр Козаренко. Він надає особливу увагу українській музиці XX – XXI століть. Композитор працює у жанрах симфонічної, оперної, балетної, хорової, камерно-інструментальної, вокальної та театральної музики. У другий день фестивалю Козаренко виконає композиції українського генія XX століття Бориса Лятошинського.

виступить піаніст Олександр Козаренко. Він надає особливу увагу українській музиці XX – XXI століть. Композитор працює у жанрах симфонічної, оперної, балетної, хорової, камерно-інструментальної, вокальної та театральної музики. У другий день фестивалю Козаренко виконає композиції українського генія XX століття Бориса Лятошинського. Відомий український віолончеліст Ярослав Мигаль, скрипаль Петро Титяєв та піаністка Анастасія Бойко виконають твори українських композиторів 28 жовтня .

. Заслужена артистка України Наталія Дитюк у фортепіанному супроводі Олени Владиславської виконають вокальні твори українського композитора Миколи Колесси. Під час концерту лунатимуть обробки українських народних пісень, а також пісні на слова Лесі Українки та японського поета Ісікава Такубоку в українському перекладі Богдана Стельмаха.

У день завершення фестивалю, 31 жовтня , відбудеться скрипковий концерт Станіслава Людкевича. Солістом стане віртуозний скрипаль Адріан Боднар, а Іван Остапович на лекції розповість про історію й особливості твору, стиль та музичні засоби.

, відбудеться скрипковий концерт Станіслава Людкевича. Солістом стане віртуозний скрипаль Адріан Боднар, а Іван Остапович на лекції розповість про історію й особливості твору, стиль та музичні засоби. Фестиваль ЛюдкевичFest відбувається за підтримки Львівської міської ради. Зверніть увагу! Більше інформації про цей фестиваль та майбутні заходи можна дізнатись на сторінках у соцмережах Львівського органного залу у Instagram, Facebook або Telegram.