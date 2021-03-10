У Львові стартує масштабне будівництво конгрес-центру та великого музейного комплексу

В Офісі Президента анонсували будівництво конгрес-центру та великого музейного комплексу у Львові. Їх планують побудувати для залучення бізнес-туристів.

Про будівництво конгрес-центру і великого музейного комплексу у Львові розповів заступник голови ОП Кирило Тимошенко на форумі "Україна 30". На його думку, місту не вистачає "магніту" для бізнес-туристів.

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Будівництво конгрес-центру скоро розпочнеться

У Львові планують розпочати будівництво конгрес-центру і великого музейного комплексу у 2021 році.

Невеликий анонс, я думаю, пан Садовий (мер Львова – 24 канал) не буде проти. Львову не вистачає конгрес-центру, того магніту, куди поїде бізнес-турист. Це взагалі інший турист, який витрачає гроші й залишає їх громаді,

– зазначив Тимошенко.

За словами заступника голови ОП, у Львові вже знайшли землю, на якій будуватимуть конгрес-центр та музей. Проте посадовець поки не розповів, де саме відбуватиметься будівництво.

Комплекс стане спадщиною для наступних поколінь

За словами Тимошенка, у Львові побудують великий комплекс, у якому будуть івент-холл, конгрес-центр та музей.

"Це найкращий приклад, коли всі об'єднуються і будують те, про що будуть говорити через кілька десятків років. І це буде культурною спадщиною для інших поколінь", – підсумував посадовець.

Тимошенко додав, що у будівництві комплексу у Львові братимуть участь держава, місцева влада та інвестори.