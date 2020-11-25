У Львові з 25 листопада студентів розпочали безкоштовно тестувати на коронавірус. ПЛР-тестування проводять у лабораторії науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни ЛНМУ імені Данила Галицького.

Безкоштовні тести на коронавірус роблять студентам львівських вишів. Проєкт стартували Львівський національний медуніверситет імені Данила Галицького та обласний лабораторний центр МОЗ, повідомив ZAXID.NET. Цікаво У Львові відкрили нове відділення для хворих на коронавірус Як студент може безкоштовно здати тест на COVID-19 При підозрі на коронавірус студент повинен звернутись до адміністрації свого навчального закладу.

Працівники вишу, своєю чергою, формують список людей, у яких необхідно взяти мазки для наступного тестування на COVID-19.

Пізніше ці списки надсилають у медзаклад, який скерує бригаду для відбору мазків у студентів.

Після цього медики доставляють зразки у лабораторію НДІ епідеміології та гігієни.

Фахівці лабораторії впродовж 24 годин видадуть результат ПЛР-дослідження. Щодня лабораторія робитиме до 100 ПЛР-тестів Виконувачка обов'язків керівника обласного лабораторного центру МОЗ Наталя Іванченко-Тімко розповіла, що цей проєкт дозволить швидко виявити коронавірус серед найактивнішої категорії населення – студентів. Так, медики зможуть вчасно перервати ланцюг поширення хвороби. Щодня у лабораторії планують робити до 100 ПЛР-тестів для львівських студентів. У лабораторію 25 листопада вже надійшли перші мазки проб на коронавірус студентів Львівської музичної академії. Зверніть увагу! З квітня 2020 року лабораторія науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни ЛНМУ імені Данила Галицького почала проводити тестування на COVID-19. За цей час фахівці провели понад 10 тисяч ПЛР-досліджень та понад 3 тисячі ІФА-тестувань.