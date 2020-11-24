У Львівській клінічній лікарні швидкої допомоги створили найбільше в Україні реанімаційне відділення. Наразі у реанімації медзакладу є 100 ліжок, з яких 50 – для хворих на коронавірус.

Від початку пандемії коронавірусу в Україні у лікарні швидкої допомоги постійно збільшували кількість місць для пацієнтів. Відтак у медзакладі встановили 100 ліжок – 50 ліжок з апаратами ШВЛ – для хворих на коронавірус та ще 50 – для пацієнтів з іншими хворобами. Про це розповів директор медзакладу Олег Самчук, повідомив ZAXID.NET.

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Кількість ліжок у реанімації постійно збільшують

У лікарні швидкої допомоги збільшували кількість місць, щоб мати змогу рятувати життя львів'ян та мешканців області. Коли Самчук став головним лікарем у лікарні швидкої, у медзакладі було всього 18 реанімаційних ліжок. Наразі у реанімаційному відділенні їх є 100.

50 із них – для пацієнтів із Covid-19. І поряд із кожним – апарат ШВЛ. Укомплектувати ними реанімацію було принципово важливо, і нам це вдалося. Ще 50 ліжок – для пацієнтів з іншими хворобами: політравми, інсульти, інфаркти, сепсис та поліорганна недостатність, а також стани після важких операцій,

– розповів Самчук.

За словами головного лікаря лікарні швидкої допомоги, пандемія коронавірусу не повинна стояти на заваді лікуванню пацієнтів з іншими хворобами.



У Львові створили найбільшу в Україні реанімацію / Фото ZAXID.NET

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Лікарню швидкої допомоги оснастили якісною технікою

У медзакладі є портативні рентгени та УЗД-апарати, завдяки яким лікарі мають можливість оперативно виконувати усю необхідну діагностику хворих.

Поряд з реанімаційним відділенням розташовані КТ і МРТ. У Львівській лікарні швидкої допомоги також обладнали сучасну лабораторію.

Наразі у реанімації та палатах інтенсивної терапії перебувають 78 пацієнтів, 30 з яких медики лікують від коронавірусу. Близько 13 хворих потребують підключення до апаратів ШВЛ.

За словами Самчука, медики Львівської лікарні швидкої допомоги роблять усе, щоб пацієнти могли впоратись з недугами. Наразі завдання лікарів медзакладу – пройти пандемію коронавірусу з мінімальними втратами.

Зверніть увагу! Від початку пандемії коронавірусу хворобу виявили у 42,05 тисячі жителів Львівщини. Одужати вдалось 27,22 тисячі хворих, а померли від ускладнень 1176 людей. Станом на 24 листопада коронавірус виявили у 771 людини, з них 336 – львів'яни.