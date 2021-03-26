Виконком Львівської міськради 26 березня вирішив внести зміни у 2 автобусні маршрути Львова – №9 та №24. Також у місті створили новий маршрут №63.

Автобуси №63 курсуватимуть до села Воля Гомулецька. Маршрут №9 вирішили продовжити, а №23 – закоротити.

До теми Червона зона на Львівщині: як у Львові курсуватиме громадський транспорт

Як курсуватимуть автобуси № 9, 23 та 63

За словами керівника управління транспорту ЛМР, автобусний маршрут № 9 продовжили до вулиці Вернадського. Також у місті вирішили створити новий автобусний маршрут № 63 до села Воля Гомулецька.

Автобуси №63 курсуватимуть таким маршрутом:

вулиця Під Дубом;

проспект Чорновола;

площа 700-річчя Львова;

вулиця Замарстинівська;

вулиця Долинського;

вулиця Хмельницького;

село Малехів;

село Великі Грибовичі;

село Гряда;

село Воля Гамулецька;

село Гряда;

село Великі Грибовичі;

село Малехів;

вулиця Хмельницького;

вулиця Гайдамацька;

вулиця Замарстинівська;

площа 700-річчя Львова;

вулиця Під Дубом.

Цікаво Таксисти Uklon проклинають пасажирів та мстяться їм за негативні відгуки: злили переписку – фото

Автобуси №9 курсуватимуть таким маршрутом:

село Муроване;

вулиця Хмельницького;

вулиця Липинського;

проспект Чорновола;

проспект Свободи;

вулиця Дорошенка;

вулиця Коперника;

вулиця Бандери;

вулиця Генерала Чупринки;

вулиця Горбачевського;

вулиця Академіка Сахарова;

вулиця Княгині Ольги;

вулиця Володимира Великого;

вулиця Стрийська;

вулиця Вернадського (автовокзал);

вулиця Вернадського (навпроти будинку № 115 на вулиці Стрийській);

вулиця В. Вернадського (автовокзал);

вулиця Стрийська;

вулиця Рубчака;

вулиця Тролейбусна;

вулиця Володимира Великого;

вулиця Княгині Ольги;

вулиця Академіка Сахарова;

вулиця Коперника;

вулиця Дорошенка;

проспект Свободи;

площа Різні;

проспект Чорновола;

вулиця Липинського;

вулиця Хмельницького;

село Муроване.

Актуально На час локдауну у Львові не курсуватиме автобус №45

Автобуси №22 курсуватимуть таким маршрутом: