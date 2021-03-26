У Львові створили новий автобусний маршрут

Виконком Львівської міськради 26 березня вирішив внести зміни у 2 автобусні маршрути Львова – №9 та №24. Також у місті створили новий маршрут №63.
Автобуси №63 курсуватимуть до села Воля Гомулецька. Маршрут №9 вирішили продовжити, а №23 – закоротити.
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Як курсуватимуть автобуси № 9, 23 та 63
За словами керівника управління транспорту ЛМР, автобусний маршрут № 9 продовжили до вулиці Вернадського. Також у місті вирішили створити новий автобусний маршрут № 63 до села Воля Гомулецька.
Автобуси №63 курсуватимуть таким маршрутом:
- вулиця Під Дубом;
- проспект Чорновола;
- площа 700-річчя Львова;
- вулиця Замарстинівська;
- вулиця Долинського;
- вулиця Хмельницького;
- село Малехів;
- село Великі Грибовичі;
- село Гряда;
- село Воля Гамулецька;
- село Гряда;
- село Великі Грибовичі;
- село Малехів;
- вулиця Хмельницького;
- вулиця Гайдамацька;
- вулиця Замарстинівська;
- площа 700-річчя Львова;
- вулиця Під Дубом.
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Автобуси №9 курсуватимуть таким маршрутом:
- село Муроване;
- вулиця Хмельницького;
- вулиця Липинського;
- проспект Чорновола;
- проспект Свободи;
- вулиця Дорошенка;
- вулиця Коперника;
- вулиця Бандери;
- вулиця Генерала Чупринки;
- вулиця Горбачевського;
- вулиця Академіка Сахарова;
- вулиця Княгині Ольги;
- вулиця Володимира Великого;
- вулиця Стрийська;
- вулиця Вернадського (автовокзал);
- вулиця Вернадського (навпроти будинку № 115 на вулиці Стрийській);
- вулиця В. Вернадського (автовокзал);
- вулиця Стрийська;
- вулиця Рубчака;
- вулиця Тролейбусна;
- вулиця Володимира Великого;
- вулиця Княгині Ольги;
- вулиця Академіка Сахарова;
- вулиця Коперника;
- вулиця Дорошенка;
- проспект Свободи;
- площа Різні;
- проспект Чорновола;
- вулиця Липинського;
- вулиця Хмельницького;
- село Муроване.
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Автобуси №22 курсуватимуть таким маршрутом:
- вулиця Зернова;
- проспект В. Чорновола;
- вулиця Варшавська;
- вулиця Замарстинівська;
- село міського типу Брюховичі: вулиця Львівська – вулиця Весняна – вулиця Смолиста – вулиця Незалежності України – вулиця Курортна – вулиця Львівська – вулиця Під Осовою;
- село міського типу Брюховичі: вулиця Під Осовою – вулиця Львівська – вулиця Курортна – вулиця Незалежності України – вулиця Смолиста – вулиця Весняна – вулиця Львівська;
- вулиця Замарстинівська;
- вулиця Варшавська;
- проспект Чорновола;
- вулиця Куліша;
- вулиця Зернова