У Львові створили новий автобусний маршрут

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Джерело:

Львівська міськрада

Виконком Львівської міськради 26 березня вирішив внести зміни у 2 автобусні маршрути Львова – №9 та №24. Також у місті створили новий маршрут №63.

Автобуси №63 курсуватимуть до села Воля Гомулецька. Маршрут №9 вирішили продовжити, а №23 – закоротити.

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Як курсуватимуть автобуси № 9, 23 та 63

За словами керівника управління транспорту ЛМР, автобусний маршрут № 9 продовжили до вулиці Вернадського. Також у місті вирішили створити новий автобусний маршрут № 63 до села Воля Гомулецька.

Автобуси №63 курсуватимуть таким маршрутом:

  • вулиця Під Дубом;
  • проспект Чорновола;
  • площа 700-річчя Львова;
  • вулиця Замарстинівська;
  • вулиця Долинського;
  • вулиця Хмельницького;
  • село Малехів;
  • село Великі Грибовичі;
  • село Гряда;
  • село Воля Гамулецька;
  • село Гряда;
  • село Великі Грибовичі;
  • село Малехів;
  • вулиця Хмельницького;
  • вулиця Гайдамацька;
  • вулиця Замарстинівська;
  • площа 700-річчя Львова;
  • вулиця Під Дубом.

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Автобуси №9 курсуватимуть таким маршрутом:

  • село Муроване;
  • вулиця Хмельницького;
  • вулиця Липинського;
  • проспект Чорновола;
  • проспект Свободи;
  • вулиця Дорошенка;
  • вулиця Коперника;
  • вулиця Бандери;
  • вулиця Генерала Чупринки;
  • вулиця Горбачевського;
  • вулиця Академіка Сахарова;
  • вулиця Княгині Ольги;
  • вулиця Володимира Великого;
  • вулиця Стрийська;
  • вулиця Вернадського (автовокзал);
  • вулиця Вернадського (навпроти будинку № 115 на вулиці Стрийській);
  • вулиця В. Вернадського (автовокзал);
  • вулиця Стрийська;
  • вулиця Рубчака;
  • вулиця Тролейбусна;
  • вулиця Володимира Великого;
  • вулиця Княгині Ольги;
  • вулиця Академіка Сахарова;
  • вулиця Коперника;
  • вулиця Дорошенка;
  • проспект Свободи;
  • площа Різні;
  • проспект Чорновола;
  • вулиця Липинського;
  • вулиця Хмельницького;
  • село Муроване.

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Автобуси №22 курсуватимуть таким маршрутом:

  • вулиця Зернова;
  • проспект В. Чорновола;
  • вулиця Варшавська;
  • вулиця Замарстинівська;
  • село міського типу Брюховичі: вулиця Львівська – вулиця Весняна – вулиця Смолиста – вулиця Незалежності України – вулиця Курортна – вулиця Львівська – вулиця Під Осовою;
  • село міського типу Брюховичі: вулиця Під Осовою – вулиця Львівська – вулиця Курортна – вулиця Незалежності України – вулиця Смолиста – вулиця Весняна – вулиця Львівська;
  • вулиця Замарстинівська;
  • вулиця Варшавська;
  • проспект Чорновола;
  • вулиця Куліша;
  • вулиця Зернова