Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, міські служби вже виїхали для ліквідації наслідків.
Важливо Львів поплив після негоди: злива повалила дерева, авто у воді – фото, відео
Садовий закликав місцевих та гостей Львова залишатися вдома та не виходити на вулицю.
Почав роботу оперативний штаб з ліквідації наслідків негоди. Фіксуємо повалені дерева та підтоплення,
– написав мер Львова.
Що відбувається у Львові
Ввечері 25 червня Львів накрила негода: раптово небо почорніло та почав падати дощ з градом. Шквальні пориви вітру повиривали дерева. Системи водовідведення не можуть впоратися із навантаженням, тож вулиці перетворилися на річки. Окремі райони міста буквально відрізані через кілометрові затори.
Синоптики прогнозували, що цього дня у Львові буде дуже спекотно. Температура повинна була сягнути 34 градусів вище нуля. Шалена злива дещо послабила спеку, проте не надто – станом на вечір 25 червня температура становить +27 градусів.
У Львові вирувала негода / Фото "Варти"