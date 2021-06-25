Комунальники вже працюють: у Львові створили оперативний штаб ліквідації наслідків негоди

У Львові ввечері 25 червня не на жарт розгулялася негода. Потужний град супроводжували шквальні пориви вітру, які повиривали дерева із корінням. Через це у місті Лева розпочав роботу оперативний штаб з ліквідації наслідків негоди.

Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, міські служби вже виїхали для ліквідації наслідків.

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Садовий закликав місцевих та гостей Львова залишатися вдома та не виходити на вулицю.

Почав роботу оперативний штаб з ліквідації наслідків негоди. Фіксуємо повалені дерева та підтоплення,

– написав мер Львова.

Що відбувається у Львові

Якщо ви стали заручником негоди, зверніться за телефоном гарячої лінії міста – 1580.

Ввечері 25 червня Львів накрила негода: раптово небо почорніло та почав падати дощ з градом. Шквальні пориви вітру повиривали дерева. Системи водовідведення не можуть впоратися із навантаженням, тож вулиці перетворилися на річки. Окремі райони міста буквально відрізані через кілометрові затори.

Синоптики прогнозували, що цього дня у Львові буде дуже спекотно. Температура повинна була сягнути 34 градусів вище нуля. Шалена злива дещо послабила спеку, проте не надто – станом на вечір 25 червня температура становить +27 градусів.

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