У одному з корпусів лікарні швидкої допомоги Львова на вулиці Миколайчука поставлять 350 додаткових ліжок для хворих на коронавірус. У приміщеннях медзакладу вже розпочали ремонт.

Додаткові ліжка розмістять на обох поверхах лікарні. Раніше ці приміщення орендував медколедж. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Чому в Львові створять додаткову COVID-зону

У лікарні швидкої допомоги розповіли, що у Львові значно збільшилась кількість хворих на коронавірус. Інколи пацієнти у важкому стані залишаються лікуватись вдома замість того, щоб отримувати медичну допомогу в лікарні.

Ми визначили окремий корпус на два поверхи й приміщення, які раніше орендував медичний коледж. Тут буде додаткових 350 ліжок. Розгортаємо тут кисневі точки, забезпечуємо ліжками та реанімаційним обладнанням,

– зазначили у лікарні.

Хто фінансує ремонт лікарні

Ремонт у приміщеннях роблять забудовники міста за власні гроші. Загалом компанії витратять близько 30 мільйонів гривень на відновлення приміщень.

Після створення нової COVID-зони лікарня зможе надати допомогу 650 пацієнтам. Раніше тут передбачили 300 ліжок для хворих на коронавірус, які наразі майже всі зайняті пацієнтами.

Де ще встановлять додаткові ліжка для хворих на COVID-19

Додаткові ліжка планують розгорнути: