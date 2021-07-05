У Львові створюють мультимедійний маршрут Підзамча: містян закликають поділитися фото
Джерело:24 канал
Для створення маршруту Підзамча у форматі мобільного додатку львів'ян просять поділитися фотографіями з вулиць району, зробленими до 2005 року включно. Ініціатори обіцяють згадку та подяку авторам фото і запрошення на першу екскурсію маршрутом.
У межах проєкту “Підзамче. Нарешті!” мешканці району та експертна група за підтримки Українського культурного фонду працювали над розробкою мультимедійного маршруту. Робота тривала понад 4 місяці.
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Львів'ян закликають поділитися фото для нового додатку
Мультимедійний маршрут створять у вигляді мобільного додатку. Він міститиме десять точок маршруту, відскановані об'єкти в режимі доповненої реальності (AR) та аудіосупровід. Також автори планують розміщення старих фотографій для відтворення минулого Підзамча.
Ми надсилатимемо запити до архівів та інших установ, разом з тим хочемо залучити й мешканців Львова до проєкту. У додатку вкажемо автора фото та подякуємо йому, а також особисто запросимо на першу презентацію результатів проєкту у серпні,
– зазначила координаторка "Підзамче. Нарешті!" Юлія Рудюк.
Львів'ян просять ділитися як друкованими, так і електронними фотографіями, зробленими до 2005 року включно. Перелік вулиць, з яких потрібні фото:
- Лемківська;
- Кушевича;
- Тесленка;
- Хімічна;
- Замарстинівська;
- Лобачевського;
- Заводська;
- Донецька;
- Хмельницького;
- Остряниці;
- Шкільна;
- Жовківська;
- Гайдамацька.
Оцифровані фотографії просять надсилати на пошту lviv.cultural.centre@gmail.com чи у Facebook та Instagram проєкту "Підзамче. Нарешті!". Щодо друкованих світлин можна написати за цими ж адресами чи зателефонувати за номером +38 093 237 61 75 (Максим).Зауважте! " Підзамче. Нарешті!" – це ініціатива, що гуртує навколо себе активних діячів та мешканців мікрорайону Підзамче у Львові. Над ініціативою працює громадська організація Львівський культурний центр у партнерстві з Центром соціальних інновацій, Палацом Гната Хоткевича та офісом "Львів – місто літератури ЮНЕСКО". Проєкт існує за підтримки Українського культурного фонду.