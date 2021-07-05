У Львові створюють мультимедійний маршрут Підзамча: містян закликають поділитися фото

Для створення маршруту Підзамча у форматі мобільного додатку львів'ян просять поділитися фотографіями з вулиць району, зробленими до 2005 року включно. Ініціатори обіцяють згадку та подяку авторам фото і запрошення на першу екскурсію маршрутом.

У межах проєкту “Підзамче. Нарешті!” мешканці району та експертна група за підтримки Українського культурного фонду працювали над розробкою мультимедійного маршруту. Робота тривала понад 4 місяці.

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Львів'ян закликають поділитися фото для нового додатку

Мультимедійний маршрут створять у вигляді мобільного додатку. Він міститиме десять точок маршруту, відскановані об'єкти в режимі доповненої реальності (AR) та аудіосупровід. Також автори планують розміщення старих фотографій для відтворення минулого Підзамча.

Ми надсилатимемо запити до архівів та інших установ, разом з тим хочемо залучити й мешканців Львова до проєкту. У додатку вкажемо автора фото та подякуємо йому, а також особисто запросимо на першу презентацію результатів проєкту у серпні,

– зазначила координаторка "Підзамче. Нарешті!" Юлія Рудюк.

Львів'ян просять ділитися як друкованими, так і електронними фотографіями, зробленими до 2005 року включно. Перелік вулиць, з яких потрібні фото:

Лемківська;

Кушевича;

Тесленка;

Хімічна;

Замарстинівська;

Лобачевського;

Заводська;

Донецька;

Хмельницького;

Остряниці;

Шкільна;

Жовківська;

Гайдамацька.

Оцифровані фотографії просять надсилати на пошту lviv.cultural.centre@gmail.com чи у Facebook та Instagram проєкту "Підзамче. Нарешті!". Щодо друкованих світлин можна написати за цими ж адресами чи зателефонувати за номером +38 093 237 61 75 (Максим).