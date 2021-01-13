Господарський суд Львівщини відмовив у задоволенні позову Львівської міськради про зобов'язання ПАТ "Ірокс" знести самовільно збудовану прибудову та надбудову на вулиці Тернопільській. Судді вважають, що за наявності чинного дозволу не можна трактувати таку діяльність як самочинну.

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Львові стверджує, що скандальна компанія "Ірокс" здійснює незаконне будівництво на вулиці Тернопільській ще з 2016 – 2017 років. Інспектори складали протоколи про правопорушення у сфері містобудування, приписи про зупинення робіт за тією адресою та усунення порушень. Про це повідомило видання "Наші гроші.Львів".

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Чому Львівська міськрада позивалась проти "Ірокс"

На вулиці Тернопільській компанія"Ірокс" та ТОВ "Персенківка" зводять 10-поверховий ЖК "Персенківка" .

. У 2016 році міська ДАБК провела перевірку будівництва. Так, компанії "Ірокс" анулювали дозвіл на будівництво об'єкту на Тернопільській, у тому числі на реконструкцію нежитлового приміщення під багатоквартирний житловий будинок з добудовою та надбудовою.

об'єкту на Тернопільській, у тому числі на реконструкцію нежитлового приміщення під багатоквартирний житловий будинок з добудовою та надбудовою. Львівська міськрада вимагала у компанії "Ірокс", щоб та привела земельну ділянку на Тернопільській "до попереднього стану". Для цього потрібно було знести 1046,9 квадратного метра будови.

у компанії "Ірокс", щоб та привела земельну ділянку на Тернопільській "до попереднього стану". Для цього потрібно було 1046,9 квадратного метра будови. Представник "Іроксу" повідомив суд, що фірма оскаржила і постанови про штрафи, і наказ про анулювання дозволу . Отже, "висновки міської ради в частині недобросовісності "Іроксу" як забудовника є передчасними та не заслуговують на увагу".

і постанови про штрафи, і . Отже, "висновки міської ради в частині недобросовісності "Іроксу" як забудовника є передчасними та не заслуговують на увагу". Справу про скасування наказу пригальмували ще у 2017 році, поки триває судовий спір щодо законності постанов та приписів інспекції.

Яке рішення виніс суд

Справу розглядали три судді – Ірина Козак, Наталія Березяк і Тарас Рим.

У рішенні суду зауважили, що "Ірокс" отримав дозвіл на будівництво ще у 2008 році й за час чинності дозволу збудував 8 поверхів. Протягом 8 років ні міськрада, ні інші контролюючі органи "не здійснювали жодних заходів з перевірки правильності такого будівництва, а виявивши можливі порушення, вирішили покласти всі негативні наслідки лише на приватних осіб".

Судді вважають, що за наявності чинного дозволу не можна трактувати таку діяльність як самочинну. Також реконструкція будівлі здійснюється на основі 2 частин однієї нежитлової будівлі, якою володіють і ПАТ "Ірокс", і ТОВ "Персенківка". Тому "можливе рішення господарського суду про задоволення позову буде актом втручання у мирне володіння майном".

Як повідомила директорка юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич, міськрада оскаржуватиме це рішення в апеляції.

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Коротко про справи щодо скандальної компанії "Ірокс"