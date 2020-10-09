Шевченківський районний суд Львова визнав винним у хабарництві інженера з охорони праці ДП "Західний експертно-технічний центр Держпраці" Мар’яна Боруцького. Йому присудили 25,5 тисячі гривень штрафу за отримання хабаря у 108 тисяч гривень.

68-річного посадовця затримали 19 травня під час отримання другої частини хабаря, повідомляє ZAXID.NET.

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За що інженер вимагав хабар

Боруцький вимагав 4 тисячі доларів у представника ТОВ "Львівзахідбуд". За ці гроші інженер обіцяв посприяти у видачі позитивного висновку ГУ Держпраці Львівщини щодо нещасного випадку на виробництві. Цей висновок мав би свідчити, що нещасний випадок не був пов'язаний з виробництвом на "Львівзахідбуді".

Посадовець дізнався, що фахівці ГУ Держпраці у Львівській області проводять перевірку на одному із львівських підприємств та вирішив скористатись становищем, щоб підзаробити,

– розповіла колишня головна прокурорка Львівщини Ірина Діденко.

Як проходив суд над інженером-хабарником

Під час судового засідання Боруцький повністю визнав свою провину. Суддя Юрій Донченко, дослідивши всі докази, визнав посадовця винним у хабарництві та призначив 25,5 тисячі гривень штрафу. Гроші, які дали Боруцькому як хабар, вилучили та передали на користь держави.

На вирок Шевченківського суду ще можна подати апеляцію.

Цікаво! Мар’ян Боруцький досі працює інженером з охорони праці у ДП "Західний експертно-технічний центр Держпраці".