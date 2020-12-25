У Львові Апеляційний адміністративний суд скасував містобудівні умови та обмеження для ТОВ "Колібрі" на вже збудований будинок. Без дозвільних документів залишилась друга черга житлового комплексу на Замарстинівській.

Тепер ТОВ "Колібрі" не має містобудівних умов та обмежень на будівництво 2 черги ЖК на Замарстинівській – Міртовій. Першу чергу цього житлового комплексу компанія здала в експлуатацію в кінці 2017 року. Про це повідомило видання "Наші гроші Львів".

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Львів'яни протестували проти будівництва нового будинку

У кінці 2017 року "Колібрі" отримало усі необхідні документи на будівництво 2 черги ЖК на Замарстинівській, у тому числі містобудівні умови та обмеження.

на будівництво 2 черги ЖК на Замарстинівській, у тому числі містобудівні умови та обмеження. Місцеві жителі та мешканці будинку 1 черги ЖК виступали проти будівництва ще одного будинку. Вони проходили й на засідання виконкому Львівської міськради та висловлювали свій протест.

та мешканці будинку 1 черги ЖК ще одного будинку. Вони проходили й на засідання виконкому Львівської міськради та висловлювали свій протест. Проте комітет таки затвердив рішення про надання "Колібрі" містобудівних умов та обмежень на будівництво 2 черги.

Інспектори Державної архітектурно-будівельної інспекції також мали претензії до будівництва другого будинку ще під час його зведення.

Державної архітектурно-будівельної інспекції до будівництва другого будинку ще під час його зведення. У 2018 році ДАБІ виявила низку порушень та скасувала містобудівні умови та обмеження. Інспектори встановили, що для будівництва нового будинку забудовник запланував ліквідувати прибудинкові майданчики та паркувальні місця, а це є порушенням ДБН.

та та обмеження. Інспектори встановили, що для будівництва нового будинку забудовник запланував ліквідувати прибудинкові майданчики та паркувальні місця, а це є порушенням ДБН. Також при перевірці виявили порушення поверховості та щільності забудови .

. За проєктом, висота нового будику повинна була становити 33,2 метра. Проте у містобудівних умовах та обмеженнях вона становила 35 метрів.

Також у МБУО чомусь передбачили щільність забудови земельної ділянки в обсязі 55%. Однак за зонінгом, максимальний відсоток забудови в зоні Ж-5 становить: для 3-поверхового будинку – 44%, а для 9-поверхового – 28%.

Попри скасування містобудівних умов та обмежень забудовик не припинив будувати другий будинок.

Що таке містобудівні умови та обмеження? Містобудівні умови та обмеження – це документ, що містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проєктування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови, відступів від червоних ліній, меж земельної ділянки й благоустрою тощо. Для отримання містобудівних умов та обмежень забудовник звертається до структурного підрозділу райдержадміністрації або виконкому міськради.

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ТОВ "Колібрі" подало позов до суду

У липні 2019 року будівництво 2 черги майже завершили й "Колібрі" подало позов про скасування рішення ДАБІ. Ймовірно, через те, що будинок потрібно було здати в експлуатацію.

Суддя Львівського окружного адміністративного суду Андрій Ланкевич у вересні 2019 року скасував рішення обласної інспекції. Суд вирішив, що щільність забудови встановлюється для кварталу або мікрорайону, а відхилення у висоті на 5% – цілком допустиме.

ДАБІ намагалась оскаржити таке рішення. Інспекція подала апеляцію, але суд заяву не розглянув, бо ДАБІ не сплатила судового збору.

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Проти "Колібрі" подав апеляцію житель будинку 1 черги ЖК

Нову апеляційну скаргу проти "Колібрі" подав мешканець 1 черги житлового комплексу. Чоловік заявив, що будівництво ще одного 10-поверхового будинку поруч порушує його права на користування інфраструктурою та прибудинковою територією.

Суддя Восьмого апеляційного адміністративного суду Світлана Шевчук погодилась з аргументами львів'янина. Вона заявила, що інтереси забудовника не можуть переважати над інтересами громади. Тому суд скасував попереднє рішення адмінсуду. Так, фактично, забудовник позбувся містобудівних умов та обмежень на будівництво 2 черги ЖК.