Стрілянина на Різдвяному ярмарку: суд виніс вирок чоловікові, що вистрілив охоронцю в голову
У Львові на Різдвяному ярмарку 11 січня 2021 року 45-річний чоловік вистрілив з револьвера охоронцю в голову. Суд вирішив звільнити його від відбування покарання, адже постраждалий вижив, а нападник відшкодував йому збитки.
Джерело:ZAXID.NET
Чоловік вистрілив охоронцю в голову, коли той почав сваритись з його другом. Львів'янин заявив під час судового засідання, що не мав наміру його сильно травмувати.
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Чоловік кілька разів вистрілив з револьвера у бік охоронця
- За матеріалами справи, ввечері 11 січня 2021 року між другом 45-річного львів'янина та охоронцем Різдвяного ярмарку виник конфлікт.
- Обвинувачений під час судового засідання розповів, що побачивши шарпанину, він один раз вистрілив з револьвера Флобера у повітря.
- Після цього чоловік вистрілив ще кілька разів у бік охоронця
- Львів'янин стверджує, що не мав наміру травмувати охоронця, бо мав "іграшковий пістолет".
- Обвинувачений переконував, що хотів лише налякати чоловіка, щоб припинити конфлікт.
- Після інциденту 33-річний охоронець потрапив у лікарню.
- Медики протягом години діставали кулю з голови чоловіка.
- За словами лікарів, вона зачепила лише м'які тканини та не пробила череп.
Чоловіка звільнили від покарання
Львів'янин уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Окрім цього, він оплатив відшкодування охоронцеві ярмарку.
Суддя Галицького райсуду Львова Ірина Волоско, дослідивши матеріали справи, визнала чоловіка винним у хуліганстві. Йому призначили 4 роки за ґратами. Проте львів'янина звільнили від відбування покарання, встановивши натомість 2 роки іспитового терміну.
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