У Львові на Різдвяному ярмарку 11 січня 2021 року 45-річний чоловік вистрілив з револьвера охоронцю в голову. Суд вирішив звільнити його від відбування покарання, адже постраждалий вижив, а нападник відшкодував йому збитки.

Чоловік вистрілив охоронцю в голову, коли той почав сваритись з його другом. Львів'янин заявив під час судового засідання, що не мав наміру його сильно травмувати.

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Чоловік кілька разів вистрілив з револьвера у бік охоронця

За матеріалами справи, ввечері 11 січня 2021 року між другом 45-річного львів'янина та охоронцем Різдвяного ярмарку виник конфлікт .

. Обвинувачений під час судового засідання розповів, що побачивши шарпанину, він один раз вистрілив з револьвера Флобера у повітря .

з револьвера Флобера . Після цього чоловік вистрілив ще кілька разів у бік охоронця

у бік охоронця Львів'янин стверджує, що не мав наміру травмувати охоронця, бо мав "іграшковий пістолет" .

. Обвинувачений переконував, що хотів лише налякати чоловіка, щоб припинити конфлікт.

Після інциденту 33-річний охоронець потрапив у лікарню .

. Медики протягом години діставали кулю з голови чоловіка.

діставали кулю з голови чоловіка. За словами лікарів, вона зачепила лише м'які тканини та не пробила череп.

Чоловіка звільнили від покарання

Львів'янин уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Окрім цього, він оплатив відшкодування охоронцеві ярмарку.

Суддя Галицького райсуду Львова Ірина Волоско, дослідивши матеріали справи, визнала чоловіка винним у хуліганстві. Йому призначили 4 роки за ґратами. Проте львів'янина звільнили від відбування покарання, встановивши натомість 2 роки іспитового терміну.