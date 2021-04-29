Стрілянина на Різдвяному ярмарку: суд виніс вирок чоловікові, що вистрілив охоронцю в голову

Джерело:ZAXID.NET
У Львові на Різдвяному ярмарку 11 січня 2021 року 45-річний чоловік вистрілив з револьвера охоронцю в голову. Суд вирішив звільнити його від відбування покарання, адже постраждалий вижив, а нападник відшкодував йому збитки.
Чоловік вистрілив охоронцю в голову, коли той почав сваритись з його другом. Львів'янин заявив під час судового засідання, що не мав наміру його сильно травмувати.
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Львів'янин уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Окрім цього, він оплатив відшкодування охоронцеві ярмарку.
Суддя Галицького райсуду Львова Ірина Волоско, дослідивши матеріали справи, визнала чоловіка винним у хуліганстві. Йому призначили 4 роки за ґратами. Проте львів'янина звільнили від відбування покарання, встановивши натомість 2 роки іспитового терміну.
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