Личаківський райсуд Львова 1 квітня обрав найжорсткіший запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві 19-річної студентки Дар'ї Косенок. Його триматимуть під вартою без права внесення застави.

Тіло Дар'ї Косенок знайшли в орендованій квартирі 30 березня. Через кілька годин правоохоронці затримали головного підозрюваного у вбивстві студентки – її хлопця.

До теми Любила життя: що відомо про студентку Дар'ю Косенок, яку знайшли мертвою у Львові

Хлопця триматимуть під вартою

У пресслужбі Львівської облпрокуратури розповіли, що Личаківський районний суд 1 квітня обрав міру запобіжного заходу для 19-річного житомирянина. Хлопця підозрюють у вбивстві його дівчини – студентки Дар'ї Косенок.

За рішенням суду, підозрюваного до 30 травня візьмуть під варту без можливості внесення застави. Через 2 місяці суд перегляне цей запобіжний захід.

Коротко про резонансне вбивство Дар'ї Косенок