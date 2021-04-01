У Львові суд заарештував вбивцю Дар'ї Косенок

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Джерело:

ZAXID.NET

Личаківський райсуд Львова 1 квітня обрав найжорсткіший запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві 19-річної студентки Дар'ї Косенок. Його триматимуть під вартою без права внесення застави.

Тіло Дар'ї Косенок знайшли в орендованій квартирі 30 березня. Через кілька годин правоохоронці затримали головного підозрюваного у вбивстві студентки – її хлопця.

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Хлопця триматимуть під вартою

У пресслужбі Львівської облпрокуратури розповіли, що Личаківський районний суд 1 квітня обрав міру запобіжного заходу для 19-річного житомирянина. Хлопця підозрюють у вбивстві його дівчини – студентки Дар'ї Косенок.

За рішенням суду, підозрюваного до 30 травня візьмуть під варту без можливості внесення застави. Через 2 місяці суд перегляне цей запобіжний захід.

Коротко про резонансне вбивство Дар'ї Косенок

  • Тіло дівчини знайшли 30 березня у квартирі на вулиці Личаківській.
  • Помешкання вона зняла на кілька днів разом зі своїм хлопцем.
  • На тілі дівчини виявили 9 ножових поранень.
  • Хлопця затримали через кілька годин в одному з хостелів у Східниці.
  • Він зізнався у вбивстві та розповів, що здійснив його через ревнощі.
  • За вбивство своєї дівчини хлопцю загрожує 15 років в'язниці