Набожний педофіл: у Львові суд звільнив від покарання 47-річного пастора
Слідство довело, що пастор сколівської церкви євангелістів Петро Височанський розбестив 14-річного хлопця. Проте Личаківський суд 8 жовтня звільнив чоловіка від покарання.
Височанський підписав мирову угоду з юнаком, якого він розбестив. Про це повідомляє ZAXID.NET.
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Як пастор розбестив підлітка
- У Львові 20 серпня 2020 року на парковці біля "Епіцентру", що розташований на вулиці Хмельницького, Височанський заманив 14-річного хлопця у свою машину.
- Чоловік попросив юнака допомогти йому налаштувати мобільний зв'язок на
- телефоні.
- Хлопець погодився та сів у автівку. Там пастор, розповідаючи сексуальні історії, почав його мацати.
- Пізніше педофіл запропонував юнакові 500 гривень, якщо підліток вдовольнить його потребу у сексі.
- Хлопець не розгубився та увімкнув диктофон, щоб записати розмову з Височанським.
- Юнак викликав поліцію. За кілька хвилин після дзвінка підлітка чоловіка затримали. У відділку Височанський підтвердив, що й справді чіплявся до хлопця.
- Пізніше мати підлітка заявила, що сподівається на справедливе покарання для педофіла.
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Чому суд звільнив пастора-педофіла від покарання
У судовому вироку мовиться, що Височанський уклав мирову угоду зі своєю жертвою. Своєю чергою, підліток заявив, що пастор компенсував йому усі завдані збитки – як моральну, так і матеріальну шкоду. Хлопець був не проти, щоб педофіла звільнили від покарання.
Суддя Личаківського суду Роман Грицко затвердив угоду про примирення пастора та підлітка. Височанського засудили до 2 років за ґратами, але одразу ж звільнили від відбування покарання. Натомість педофілу присудили рік іспитового терміну.