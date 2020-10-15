Слідство довело, що пастор сколівської церкви євангелістів Петро Височанський розбестив 14-річного хлопця. Проте Личаківський суд 8 жовтня звільнив чоловіка від покарання.

Височанський підписав мирову угоду з юнаком, якого він розбестив. Про це повідомляє ZAXID.NET.

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Як пастор розбестив підлітка

У Львові 20 серпня 2020 року на парковці біля "Епіцентру", що розташований на вулиці Хмельницького, Височанський заманив 14-річного хлопця у свою машину.

Чоловік попросив юнака допомогти йому налаштувати мобільний зв'язок на

телефоні.

Хлопець погодився та сів у автівку. Там пастор, розповідаючи сексуальні історії, почав його мацати.

Пізніше педофіл запропонував юнакові 500 гривень, якщо підліток вдовольнить його потребу у сексі.

Хлопець не розгубився та увімкнув диктофон, щоб записати розмову з Височанським.

Юнак викликав поліцію. За кілька хвилин після дзвінка підлітка чоловіка затримали. У відділку Височанський підтвердив, що й справді чіплявся до хлопця.

Пізніше мати підлітка заявила, що сподівається на справедливе покарання для педофіла.

Цікаво! Українська церква п’ятидесятників у місті Сколе, у якій Височанський працює пастором, ніяк не відреагувала на цю ситуацію.

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Чому суд звільнив пастора-педофіла від покарання

У судовому вироку мовиться, що Височанський уклав мирову угоду зі своєю жертвою. Своєю чергою, підліток заявив, що пастор компенсував йому усі завдані збитки – як моральну, так і матеріальну шкоду. Хлопець був не проти, щоб педофіла звільнили від покарання.

Суддя Личаківського суду Роман Грицко затвердив угоду про примирення пастора та підлітка. Височанського засудили до 2 років за ґратами, але одразу ж звільнили від відбування покарання. Натомість педофілу присудили рік іспитового терміну.